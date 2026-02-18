恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝　美30多車連環撞4死29傷

▲科羅拉多州因強風發生沙塵暴。（圖／翻攝臉書Sarah Cidelia）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州17日發生重大車禍，25號州際公路（Interstate 25）遭到沙塵暴侵襲，30多車連環追撞，最終導致4人死亡、29人受傷。

30多車連環撞 現場畫面曝光

CNN等外媒報導，當地時間上午10時許，這起事故發生在25號州際公路（Interstate 25）普布羅 （Pueblo）以南路段。根據現場畫面，漫天飛舞的沙塵，讓整片天空呈現一片灰霧，幾乎看不清遠方道路與景色。

現場超過30輛車遭波及，至少造成4人喪命，29名傷患送醫，其傷勢從輕傷到中度不等，僅少數人傷勢較為嚴重。

能見度趨近於零 警方調查中

警方表示，事故原因仍在調查當中，雖然能見度不佳被列為最關鍵因素，但尚不能排除其他可能成因。

科羅拉多州巡警（Colorado State Patrol）證實，強風捲起大量沙塵，時速高達每小時61英里（約時速98公里）的陣風將泥沙吹得漫天飛舞，路上能見度趨近零，形成所謂的「棕色風暴」（brown out）。

科羅拉多州警少校萊昂斯（Maj. Brian Lyons）描述，這場沙塵暴來得相當突然，駕駛根本來不及反應，「當下能見度幾乎是零。」

▼沙塵暴導致超過30輛車連環追撞，至少釀成4死29傷。（圖／達志影像／美聯社）



強風狂襲大平原 發布野火警報

科羅拉多州東部17日因強風來襲，加上天氣溫暖又極度乾燥，野火風險升高，丹佛機場（Denver Airport）航班也因此出現延誤。

美國大平原（the Plains）跨越5州的部分地區、超過75萬居民面臨最高等級的「極度危急」火災氣候條件，包括時速高達70英里（約時速112.6公里）的破壞性強風、極度乾燥的空氣、地表大量枯死的乾燥植被。

美國國家氣象局（NWS）發布紅旗警告（Red Flag Warning）時，罕見將其定調為「特別危險情況」（Particularly Dangerous Situation）。

奧克拉荷馬州西北部伍德沃德市（Woodward）也爆發野火，該市西南區3000、4000名居民被迫緊急撤離。