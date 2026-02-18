　
國際

恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝　美30多車連環撞4死29傷

▲▼恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝光　美30多車連環撞4死29傷。（圖／達志影像／美聯社、臉書Sarah Cidelia）

▲科羅拉多州因強風發生沙塵暴。（圖／翻攝臉書Sarah Cidelia）

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州17日發生重大車禍，25號州際公路（Interstate 25）遭到沙塵暴侵襲，30多車連環追撞，最終導致4人死亡、29人受傷。

30多車連環撞　現場畫面曝光

CNN等外媒報導，當地時間上午10時許，這起事故發生在25號州際公路（Interstate 25）普布羅 （Pueblo）以南路段。根據現場畫面，漫天飛舞的沙塵，讓整片天空呈現一片灰霧，幾乎看不清遠方道路與景色。

現場超過30輛車遭波及，至少造成4人喪命，29名傷患送醫，其傷勢從輕傷到中度不等，僅少數人傷勢較為嚴重。

能見度趨近於零　警方調查中

警方表示，事故原因仍在調查當中，雖然能見度不佳被列為最關鍵因素，但尚不能排除其他可能成因。

科羅拉多州巡警（Colorado State Patrol）證實，強風捲起大量沙塵，時速高達每小時61英里（約時速98公里）的陣風將泥沙吹得漫天飛舞，路上能見度趨近零，形成所謂的「棕色風暴」（brown out）。

科羅拉多州警少校萊昂斯（Maj. Brian Lyons）描述，這場沙塵暴來得相當突然，駕駛根本來不及反應，「當下能見度幾乎是零。」

▼沙塵暴導致超過30輛車連環追撞，至少釀成4死29傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝光　美30多車連環撞4死29傷。（圖／達志影像／美聯社）

強風狂襲大平原　發布野火警報

科羅拉多州東部17日因強風來襲，加上天氣溫暖又極度乾燥，野火風險升高，丹佛機場（Denver Airport）航班也因此出現延誤。

美國大平原（the Plains）跨越5州的部分地區、超過75萬居民面臨最高等級的「極度危急」火災氣候條件，包括時速高達70英里（約時速112.6公里）的破壞性強風、極度乾燥的空氣、地表大量枯死的乾燥植被。

美國國家氣象局（NWS）發布紅旗警告（Red Flag Warning）時，罕見將其定調為「特別危險情況」（Particularly Dangerous Situation）。

奧克拉荷馬州西北部伍德沃德市（Woodward）也爆發野火，該市西南區3000、4000名居民被迫緊急撤離。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國選手「惡意阻擋」遭取消成績！後續賽程都無法參加
普丁神隱11天！澤倫斯基酸「來日無多」　俄急發照卻出端倪
韓國買水！女友「大喝一口噴出來」真相崩潰　釣出苦主：食道灼傷
武廟主委轉頭嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！畫面曝
賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

初二（18日）清晨5點52分，國道3號南下約73.3公里內線車道發生車禍，現場車流回堵6公里，導致鶯歌系統－龍潭車流明顯增加，目前上游大範圍入口匝道儀控已啟動管制。

乳癌權威周佳正被撞死　司機判1年半緩刑5年

即／北市遊覽車撞客運　騎士慘遭夾困車底腿變形

雨夜返鄉過年釀悲劇！22歲女駕駛撞死婦

