鄭麗文紅繩神秘抖動　政壇1大咖「斷繩3次」仍登上大位

記者柯沛辰／台北報導

法鼓山16日除夕夜舉辦「聞鐘聲祈福法會」，以108響法華鐘聲迎接新春。不過，國民黨主席鄭麗文祈福時，手中紅繩多次離奇抖動，讓她神情不安、雙手顫抖，引發熱議。事實上，前總統馬英九也曾「斷繩3次」，但最後仍當選總統，登上大位。

馬英九2008年赴法鼓山 鐘繩曾「連斷三次」

馬英九2008年首次參選總統時，也曾赴法鼓山參與除夕撞鐘。當時他手中的紅繩在第2響突然斷裂，只好走到蕭萬長身邊，改與蕭共持另一條繩子，不料第4響時再度斷裂。

到了第6響時，站在蕭萬長對面的周錫瑋手中紅繩也斷掉，讓馬英九一度面色鐵青，現場氣氛緊繃，但最後儀式仍照常完成。

▲蔡英文、馬英九2018年曾在法鼓山「雙英同框」。（圖／翻攝法鼓山網路電視台 DDMTV YouTube，下同）

馬英九稱「拉斷台灣厄運」 登上總統大位

事後，有不少人解讀這是「不祥之兆」，但馬英九回應「我是把台灣厄運拉掉，將來開運的時候已經到了」，並在當年以近6成得票率當選總統。

曾多次出席撞鐘 2018「雙英」同框未見異常

事實上，馬英九在總統任內仍延續到法鼓山撞鐘的慣例，卸任後也偶爾參與，粗估至少出席14次，而且2018年還曾出現時任總統蔡英文、行政院長賴清德與馬英九同框祈福畫面，一度引發討論。

不過，當時並未發生異常，如今鄭麗文手握紅繩晃動，再度成為焦點，也讓法鼓山除夕祈福活動在莊嚴之外，多了一段意外插曲。

▼疫情降溫後，賴清德、馬英九也曾同台。（圖／記者郭世賢攝）