陳光復重摔昏迷　蘇巧慧不捨喊話「我們一起祈福」：他是非常堅韌的人

▲澎湖縣長陳光復。（圖／翻攝自Facebook／陳光復Chen Kuang-fu）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖縣長陳光復昨（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（18日）不捨表示，陳光復不僅是虔誠教徒，平日更致力於縣政與弱勢關懷，期待他能早日康復，「我們都會一起為他祈福」。

大年初二，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（18日）持續進行走春拜廟行程，昨日由總統賴清德、前總統蔡英文站台相挺，今則將與副總統蕭美琴和行政院長卓榮泰合體發福袋。

蘇巧慧上午赴新店太平宮時受訪表示，不管是賴清德還是蔡英文，人氣都非常旺，而蕭美琴戶籍在新北，和卓榮泰一樣都非常關心新北的建設和發展，也非常高興他們能夠來新北和大家在一起，為新北加油。

談及陳光復昨摔傷，蘇巧慧指出，陳光復是個性非常堅韌的人，也是虔誠的教徒，「昨天聽到這樣的訊息，我們都非常的震驚」，陳光復平常不只是認真縣政，也幫助很多弱勢孩子，非常期待他能夠早日康復，「我們都會一起為他祈福」。

至於怎麼會在臉書公布短影音訴說這10年政績？蘇巧慧說，這8支短片說的就是自己這10年來的成績，就是一種會做事、事做對的態度，展現用新的方法解決民眾需求，像是第1支影片其實就是已經講了5年300集的故事，這樣陪伴親子的態度，其實也是種表示我們會堅韌持續、有韌性的一直做對的事情。

蘇巧慧指出，未來還會有很多關於如何解決自來水用水問題、交通問題、蓋出大建設等種種影片，期待大家一起收看，看看蘇巧慧這10年為新北努力的成績。