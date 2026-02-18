　
國道初二清晨飆2.2倍車流　上午「10大地雷路段」

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲初二回娘家，國道有多處易塞路段。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

今日（2/18）為春節連續假期第5天（初二），高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等10個路段，建議西部國道南向儘量於12時後出發，國5南向建議於17時後出發。

高公局上午8時說明，今日0-5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之2.2倍；預估今日交通量為134百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼國道大年初二疏導措施。（圖／高公局提供）

▲國道大年初二疏導措施。（圖／高公局提供）

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向南屯-后里、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以避開壅塞路段，節省寶貴時間。

02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／宮廟主委突嘔吐　噴濺賴清德一身
山本由伸挨轟！韓國金慧成敲出全壘打
快訊／YouTube爆災情　一片白無法看
不當高薪奴隸！華裔正妹放棄工程師　「午休創業」年賺4700萬
五張財神爺掉下來！50歲男見吉兆　刮中1200萬
阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

初二（18日）清晨5點52分，國道3號南下約73.3公里內線車道發生車禍，現場車流回堵6公里，導致鶯歌系統－龍潭車流明顯增加，目前上游大範圍入口匝道儀控已啟動管制。

