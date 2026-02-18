　
生活

不是50嵐！手搖店「珍珠天花板級」　內行人狂推它：吃過回不去

一名網友在PTT以「哪家珍珠最好吃」為標題發文，掀起票網友討論。示意圖。（翻攝自photoAC、pixabay）

▲原PO詢問「哪家珍珠最好吃」，掀起一票網友討論。示意圖。（翻攝自photoAC、pixabay）

圖文／鏡週刊

身為手搖王國的國人，點奶茶來喝都會選擇加料，其中珍珠更是必加的選項，就有一名網友好奇在大家心中哪家店的珍珠堪稱「天花板」，貼文一曝光，隨即掀起大票網友高度討論。

一名網友在PTT以「哪家珍珠最好吃」為標題發文，坦言自己是很在乎珍珠口感的人，以自己過去經驗與喜好來說，他對春水堂、50嵐的波霸比較滿意，都是有Q度、不硬，甚至帶點甜味的，但也好奇「大家心中的『珍珠天花板』是哪家的呢？」

哪家手搖店珍珠最受PTT網友歡迎？

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，各大品牌都備受討論，至於PTT網友則大多表示，「春水堂的還不錯」、「春水堂如果有出波霸就完美」、「麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠」、「麻古白玉」；也有網友點名天仁茗茶的珍珠有蜂蜜味，「我喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」、「我也喜歡天仁蜂蜜味」，其中麻古最受PTT網友歡迎，紛紛表示吃過就回不去了。

另外也有網友提出看法，「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」「八曜的有嚼勁又不硬」、「無飲黑糖珍珠超讚，認真」、「50嵐小珍珠」、「喫茶小舖，大又圓又Q」、「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」、「日出茶太以前珍珠好吃，現在不知道」。至於近來火紅的季緣、以及網紅滴妹開的「再睡五分鐘」珍珠也相當好吃，珍珠大小偏大，均都有Q度、不硬，也常被網友拿來討論。


不是50嵐！手搖店「珍珠天花板級」　內行人狂推它：吃過回不去

