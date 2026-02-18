　
政治

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

▲賴清德總統大年初一前往台南麻豆代天府參香祈福，並與黃偉哲市長發紅包，現場湧入大批鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

▲賴清德總統。（資料照／記者林東良翻攝）

記者陶本和／台北報導

澎湖縣長陳光復昨天（17日）於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。對此，總統賴清德今天（18日）一早赴台南的台灣祀典武廟參香致詞時表示，高雄榮總昨天晚上有緊急開刀，把頭蓋骨拿一部分起來減壓，就是腦壓的減壓手術，目前手術也順利，看起來現在的情況是比在澎湖的時候要來得進步一些，但人還是陷於危險當中，剛剛在拜拜的時候也有為陳光復縣長祈福，大家也為他加油打氣。

賴清德在致詞中，提及陳光復的狀況。他表示，剛剛也有記者問到陳光復縣長的情形，昨天正月初一跑行程，人突然倒下，倒下的原因是到底因為心臟的關係，心律不整，還是說視力不好，所以失足跌倒，導致後倒勺著地受到撞擊，造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識。

賴清德說，情形比較緊急，所以澎湖醫院做好基本處理之後，後送到高雄榮總，高雄榮總昨天晚上有緊急開刀，把頭蓋骨拿一部分起來減壓，就是腦壓的減壓手術，目前手術也順利，看起來現在的情況是比在澎湖的時候要來得進步一些，但人還是陷於危險當中。

賴清德強調，剛剛在拜拜的時候也有為陳光復縣長祈福，大家也為他加油打氣，希望他能夠早日康復，簡單跟大家報告。

02/16 全台詐欺最新數據

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出
賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：拿起部分頭蓋骨減壓「仍陷於危險」
小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒
初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看
大年初二不能洗衣服？　回娘家避開15禁忌：別睡午覺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

