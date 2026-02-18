　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

▲美國總統川普及日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲美國總統川普及日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日宣布，美日去年夏天達成的貿易協議正式啟動，日本已開始推進承諾對美投資5500億美元（約新台幣17.6兆元）的首批項目，涵蓋石油與天然氣、發電以及關鍵礦產等3大領域，專案投資達360億美元（約新台幣1.13兆元）。川普強調，此舉將振興美國工業基礎、創造數十萬個就業機會，並強化國家與經濟安全。

川普推動兩國超大型貿易協議

日本首相高市早苗剛在眾議院選舉獲得二戰以來的壓倒性勝利，川普雖立即道賀，但日媒卻報導，川普不滿日本遲遲未兌現去年夏天兩國達成的投資協議。在日本經濟產業大臣赤澤亮緊急赴美談判後，川普於18日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布「喜訊」。

首波投資3大項目
根據川普說法，首批投資包括德州的石油與天然氣計畫、俄亥俄州的發電項目，以及喬治亞州的關鍵礦產設施。其中，俄亥俄州的燃氣發電廠將成為「史上規模最大」，而位於墨西哥灣（川普政府稱為美國灣）的液化天然氣設施，將帶動出口並提升美國能源主導地位；關鍵礦產投資則被形容為有助終結美國對外國資源的依賴。

美日於2025年夏天達成協議，日本承諾對美投資5500億美元，美方則同意將日本輸美商品的對等關稅降至15％，日本汽車及汽車零件輸美關稅也降至15％。在川普重返白宮後持續推動關稅政策之際，這項協議被視為雙邊經貿關係的重要里程碑。

川普發文全文
我們與日本的龐大貿易協議才剛正式啟動！

日本現在已正式、並在資金上推進其承諾對美國投資5500億美元的首批投資項目，這是我們歷史性貿易協議的一部分，旨在振興美國工業基礎，創造數十萬個優質的美國就業機會，並以前所未有的方式強化我們的國家與經濟安全。

今天，我很高興宣布3項規模龐大的計畫，分別位於德州的石油與天然氣領域、俄亥俄州的發電項目，以及喬治亞州的關鍵礦產領域。

這些計畫的規模如此之大，若沒有一個非常特別的關鍵字「關稅」，根本不可能實現。位於俄亥俄州（我贏了3次的州！）的燃氣發電廠將成為史上最大規模；位於美國灣的液化天然氣設施將帶動出口，進一步鞏固我們國家的能源主導地位；而我們的關鍵礦產設施將終結我們對外國來源愚蠢的依賴。

美國再次建設。美國再次生產。美國再次獲勝。

對美國與日本而言，這是一個令人振奮且具有歷史意義的時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宮廟主委突嘔吐　噴濺賴清德一身
山本由伸挨轟！韓國金慧成敲出全壘打
快訊／YouTube爆災情　一片白無法看
不當高薪奴隸！華裔正妹放棄工程師　「午休創業」年賺4700萬
五張財神爺掉下來！50歲男見吉兆　刮中1200萬
阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

震撼！CNN當家主播「離開20年新聞節目」　告別原因曝光

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

美伊第二輪核子談判　伊朗外長：取得進展

俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士曝「氣氛非常緊張」

影片曝光！美軍再轟3艘運毒船　釀11人喪生

AI發展焦慮釀美股漲跌互見　台積電ADR跌近2美元

躺著賺4千萬！　神秘YTR靠「壁爐燃燒影片」9年狂吸1.5億觀看

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘！　日媒：威嚇台日

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

震撼！CNN當家主播「離開20年新聞節目」　告別原因曝光

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

美伊第二輪核子談判　伊朗外長：取得進展

俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士曝「氣氛非常緊張」

影片曝光！美軍再轟3艘運毒船　釀11人喪生

AI發展焦慮釀美股漲跌互見　台積電ADR跌近2美元

躺著賺4千萬！　神秘YTR靠「壁爐燃燒影片」9年狂吸1.5億觀看

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘！　日媒：威嚇台日

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

香港車公靈籤抽到「中籤」：但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」　作家曝背後含義

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

陳光復重摔一度OHCA　醫揭「眼前3分鐘」關鍵：存活率可翻倍

AI失控像工安事件　研究揭長任務風險

看不見的利息效應　從生活到存錢都靠複利

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

新年新希望別再考驗意志力　用《原子習慣》技巧慢慢達成目標

【恰北北貓vs.模範生貓】幫兩貓梳毛反應相差超多XD

國際熱門新聞

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景

台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！

AI發展焦慮釀美股漲跌互見　台積電ADR跌近2美元

伊朗宣布「荷姆茲海峽關閉」軍演射飛彈

俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士曝「氣氛非常緊張」

影片曝光！美軍再轟3艘運毒船　釀11人喪生

更多熱門

相關新聞

影片曝光！美軍再轟3艘運毒船　釀11人喪生

影片曝光！美軍再轟3艘運毒船　釀11人喪生

美軍持續在中南美洲周邊海域展開掃蕩行動，美國軍方17日表示，已對太平洋東部與加勒比海3艘疑似運毒船發動空襲，共造成11人死亡。相關行動再度引發外界對合法性與人權爭議的討論。

AI發展焦慮釀美股漲跌互見　台積電ADR跌近2美元

AI發展焦慮釀美股漲跌互見　台積電ADR跌近2美元

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！

他「養牌22年」抱走1.1億　6幸運號碼曝光

他「養牌22年」抱走1.1億　6幸運號碼曝光

關鍵字：

川普高市早苗北美要聞關稅貿易協議

讀者迴響

熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

2026財運爆發三大星座！

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面