快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

▲美國總統川普及日本首相高市早苗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日宣布，美日去年夏天達成的貿易協議正式啟動，日本已開始推進承諾對美投資5500億美元（約新台幣17.6兆元）的首批項目，涵蓋石油與天然氣、發電以及關鍵礦產等3大領域，專案投資達360億美元（約新台幣1.13兆元）。川普強調，此舉將振興美國工業基礎、創造數十萬個就業機會，並強化國家與經濟安全。

川普推動兩國超大型貿易協議

日本首相高市早苗剛在眾議院選舉獲得二戰以來的壓倒性勝利，川普雖立即道賀，但日媒卻報導，川普不滿日本遲遲未兌現去年夏天兩國達成的投資協議。在日本經濟產業大臣赤澤亮緊急赴美談判後，川普於18日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布「喜訊」。

首波投資3大項目



根據川普說法，首批投資包括德州的石油與天然氣計畫、俄亥俄州的發電項目，以及喬治亞州的關鍵礦產設施。其中，俄亥俄州的燃氣發電廠將成為「史上規模最大」，而位於墨西哥灣（川普政府稱為美國灣）的液化天然氣設施，將帶動出口並提升美國能源主導地位；關鍵礦產投資則被形容為有助終結美國對外國資源的依賴。

美日於2025年夏天達成協議，日本承諾對美投資5500億美元，美方則同意將日本輸美商品的對等關稅降至15％，日本汽車及汽車零件輸美關稅也降至15％。在川普重返白宮後持續推動關稅政策之際，這項協議被視為雙邊經貿關係的重要里程碑。

川普發文全文



我們與日本的龐大貿易協議才剛正式啟動！

日本現在已正式、並在資金上推進其承諾對美國投資5500億美元的首批投資項目，這是我們歷史性貿易協議的一部分，旨在振興美國工業基礎，創造數十萬個優質的美國就業機會，並以前所未有的方式強化我們的國家與經濟安全。

今天，我很高興宣布3項規模龐大的計畫，分別位於德州的石油與天然氣領域、俄亥俄州的發電項目，以及喬治亞州的關鍵礦產領域。

這些計畫的規模如此之大，若沒有一個非常特別的關鍵字「關稅」，根本不可能實現。位於俄亥俄州（我贏了3次的州！）的燃氣發電廠將成為史上最大規模；位於美國灣的液化天然氣設施將帶動出口，進一步鞏固我們國家的能源主導地位；而我們的關鍵礦產設施將終結我們對外國來源愚蠢的依賴。

美國再次建設。美國再次生產。美國再次獲勝。

對美國與日本而言，這是一個令人振奮且具有歷史意義的時刻。