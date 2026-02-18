年度3大英雄！推土機超人、北捷勇者拚死救人　2英魂入祀忠烈祠

▲台北車站2025年12月發生隨機攻擊案件，余家昶見兇嫌張文投擲汽油彈時挺身而出，捨命阻止避免更大傷亡發生，其義舉讓大眾敬佩不捨。（圖／報系資料照）

2026年到來，卻有英雄因自己奮不顧身、捨己為人的偉大情操而被留在2025年，本刊因而整理出「推土機超人」林鴻森、「北車勇者」余家昶、生命最後一刻仍在為警方指路的蕭姓騎士等年度英雄，更期盼他們的義行能跨越歲月、永留人心。

余家昶

台北車站2025年12月19日發生隨機攻擊事件，兇嫌原定在台北車站投擲汽油彈引發火災，再丟煙霧彈趁亂砍殺路人，隨後轉移地點重複血腥殺戮，所幸57歲余家昶奮不顧身，這才避免更大災難發生，而余家昶也遭受攻擊，不幸離世。

經立法院內政委員會臨時提案通過，認為余家昶生以生命實踐忠烈精神，其行誼展現「正義守護」的最佳典範，他已確定入祀忠烈祠，入祀大典預計在2026年春祭舉行。

▲蕭姓機車騎士在台北車站遭張文隨機攻擊身亡，倒下時還不忘為警察指引兇手方向，英勇身影讓大眾動容。（圖／報系資料照）

蕭姓機車騎士

台北車站2025年12月19日隨機攻擊事件導致4死11傷悲劇，蕭姓騎士在誠品南西店外等紅燈，卻被兇手揮刀割脖，因傷勢過重而宣告不治，而他在生命最後仍想著為警方指路，英勇身影讓大眾動容。

而蕭姓騎士與家人感情深厚，他生前緊握手機，疑似想傳訊息給家人，更向路人表示「記得跟我爸媽說我很愛他們！」其胞姊還曾在深夜拿威士忌哀悼弟弟，並親筆寫下「真希望替你擋這一切」，讓無數網友瞬間淚崩。

▲桃園挖土機行老闆林鴻森在花蓮光復鄉洪災時毅然前往救災，卻因腳部受傷而引發敗血症身亡，其義舉讓他被尊稱為「挖土機超人」，並入祀忠烈祠受後人景仰。（圖／家屬提供）

林鴻森

花蓮馬太鞍溪堰塞湖2025年9月23日溢流，導致18人死亡、6人失聯、156人受傷，光復鄉瞬間面目全非，在桃園開挖土機行的林鴻森奮不顧身、毅然前往救災，左腳卻不慎遭刺傷而感染，引發敗血症，在10月6日中秋夜離世。

林鴻森因其義舉被稱為「挖土機超人」，內政部也認為他符合褒揚條例中「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」要件，核准他進入桃園忠烈祠，他以凡人之軀完成英雄使命，成為日後國人感念人物。

