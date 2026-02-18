台中男與12歲女網友滾床單下場慘了　法官判決出爐

▲台中地院。（圖／記者許權毅攝）



記者張靖榕／綜合報導

台中市熊姓男子透過交友軟體結識1名12歲女童小華（化名，下同），認識3天後即帶回住處發生性行為，事後遭控涉犯對未滿14歲女子強制性交罪。不過熊男辯稱，對方自稱21歲，IG自介亦標示21歲，他誤信已成年且雙方合意，並無違反意願。台中地院審理後認為，現有證據不足以證明熊男明知對方未滿14歲或有強制行為，一審判決無罪，全案仍可上訴。

網友見面後發生性行為

檢方起訴指出，熊男於2023年9月7日透過IG認識小華，並於同年9月10日凌晨3時許，相約在其住家附近超商見面，隨後將人帶回住處發生性行為，認定其明知小華僅12歲，仍基於強制性交犯意犯案。

自稱21歲

熊男坦承發生性行為，但否認犯行，表示部分交友軟體須年滿18歲才能使用，他曾詢問小華年齡，對方稱21歲，而且IG自介顯示「21天秤座」，外貌亦較成熟，難以辨識為未成年，雙方性行為並未違反對方意願。

小華在警詢與偵查中稱，當時曾推開熊男並表示不要，但因擔心對方不載她回家而配合；另稱曾告知自己12歲。不過她於庭訊中表示，無法提出對話紀錄證明曾提及年齡，也不記得具體是在何處說明。

一審無罪

法院勘驗雙方對話紀錄發現，案發後小華在父親要求下詢問熊男個資，但整篇對話不見質問或道歉，而是滿滿2人打情罵俏的內容，小華對熊男說「阿你又不喜歡我，你跟我打炮幹嘛，靠北」，還稱並沒有要提告，也有叫父親不要提告，說了好幾次「好好笑」。

法官認為，相關證據都無法證明小華曾告知熊男自己才12歲，熊男則辯稱一直以為小華就是21歲，一審判處無罪，全案可上訴。