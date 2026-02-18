　
    • 　
>
陳光復跌倒昏迷　蘇一峰嘆「看起來非常不妙」

▲▼ 陳光復 。（圖／記者陳洋翻攝） 

▲陳光復大年初一發紅包，不慎摔落階梯，頭部重創。（圖／記者陳洋翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖縣長陳光復17日下午在發送紅包時意外踩空跌倒，頭部受創，到院前一度失去呼吸心跳，目前仍在治療中。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，看起來非常不妙，神經也有可能受到損傷，成為植物人機會不低。不過，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾批評，執業醫生公開臆測診斷已經逾越言論自由界線。

到院前一度無呼吸　急救13分鐘恢復心跳

三總澎湖分院副院長田烱璽表示，陳光復下午3點18分送抵三總時已無呼吸心跳，經過13分鐘急救後，才在下午3時31分恢復呼吸心跳和血壓，但目前仍處於昏迷中。

蘇一峰示警缺氧風險　憂神經受損

蘇一峰指出，從院方說明的到院前狀況與搶救時間來看，整體「看起來非常不妙，神經不可恢復損傷機會高達八九成了。」他也分析，假設送醫花了10分鐘，現場又未一邊急救的話，一旦缺氧時間拉長，「植物人機會非常高」。

轉送高雄榮總　顱內出血已施作減壓手術

院方初步判定，陳光復是意外撞擊導致腦部受傷，並出現顱內出血情形，已進行藥物治療、顱內減壓手術，目前高雄榮總已由神經外科、心臟內科及重症團隊組成特別醫療團隊，持續全力救治。

杜奕瑾批評：臆測診斷已逾越言論自由界線

對此，杜奕瑾批評，醫療專業人士在網路上，多次對並非自己診治的個案公開做出「診斷式判斷」與「預後推論」，但這類發言在法律與醫療倫理上，其實存在明確界線，社會也有必要了解。

杜奕瑾指出，若以醫療專業身分對外發表未經查證、可能造成誤導或民眾恐慌之醫療判斷，可能涉及《醫療法》對不當或誤導醫療資訊之規範，主管機關得要求說明或裁罰。

再者，病情屬高度敏感個資，只要公開對「可辨識之特定個人」病情作具體推論，若未經當事人或家屬同意，仍可能涉及《個人資料保護法》對健康資料之不當延伸利用，並可能衍生民事責任。

另外，過度推論可能涉及名譽侵害，若對特定個人公開做出「不可逆損傷」、「高機率成植物人」等具體且未經證實之判斷，亦可能被認定侵害名譽或人格權，依法可提起民事求償。

杜奕瑾認為，醫師可以藉專業討論一般醫學知識與原理，但不宜對特定個案做具體推測。

 
陳光復跌倒昏迷　蘇一峰嘆「看起來非常不妙」

陳光復跌倒昏迷　蘇一峰嘆「看起來非常不妙」

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

澎湖縣長陳光復17日下午出席春節表演活動時發生意外，於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救。稍晚傳出將以直升機後送高雄榮民總醫院治療，地方政壇與支持者高度關注。澎湖地方臉書粉專「老高漫談臉書專頁」PO出照片指出，陳光復下階梯時局處首長等隨行人員眾多，卻在他摔落時，沒有一人及時扶住他。

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復摔倒無呼吸心跳　副縣長代行縣政事務

陳光復摔倒無呼吸心跳　副縣長代行縣政事務

