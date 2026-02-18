　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看

小孟老師曝光初二12生肖運勢。（示意圖／黃耀徵攝）

▲小孟老師曝光初二12生肖運勢。（示意圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

大年初二（18日）大樂透加碼，塔羅牌專家小孟老師發布最新12生肖運勢，提供民眾在新春期間參考。專家透露，當天刮刮樂財神方位在正南方，建議有興趣試手氣的民眾可往住家南方的彩券行走走；樂透好運生肖為鼠、牛、馬、猴、雞、狗，招財數字則為2、3、4、8。

工作：事業如日中天

感情：伴侶感情升溫

財運：財運逐漸成長

健康：眼睛明亮有神

幸運色：湖水綠

工作：薪資漲幅驚人

感情：體貼伴侶辛勞

財運：偏財小有斬獲

健康：壓力通通釋放

幸運色：鵝黃色

工作：成功跨界發展

感情：單身遇到良緣

財運：牌桌手氣旺盛

健康：心情開朗愉悅

幸運色：亮橘色

工作：事業版圖擴張

感情：異性主動搭訕

財運：注意花錢開銷

健康：筋骨舒展靈活

幸運色：薰衣草

工作：品牌口碑爆棚

感情：家人團聚溫馨

財運：注意家庭花費

健康：留意肩頸痠痛

幸運色：玫瑰金

工作：技能大幅躍進

感情：散發獨特魅力

財運：不宜過度請客

健康：身材維持完美

幸運色：銀灰色

工作：到處拜年走春

感情：朋友牽線成功

財運：投資眼光精準

健康：氣色紅潤動人

幸運色：青草綠

工作：職場人緣極佳

感情：受到眾人喜愛

財運：注意網路消費

健康：飲食避免油膩

幸運色：奶茶色

工作：帶動歡樂氣氛

感情：幽默風趣迷人

財運：拜拜能有財運

健康：腦袋運轉流暢

幸運色：亮黃色

工作：團隊凝聚力強

感情：轉角邂逅浪漫

財運：嘗試開運方法

健康：神清氣爽出門

幸運色：香檳金

工作：獲得高層賞識

感情：舊愛重修舊好

財運：撿到便宜好物

健康：注意關節保養

幸運色：酒紅色

工作：副業發展順利

感情：曖昧關係明朗

財運：購買特價商品

健康：飯後散步消化

幸運色：深紫色

