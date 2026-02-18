初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看

台灣彩券公司宣布，今年春節加碼總金額高達新臺幣12億元，創下歷年新高。其中，大樂透自2月12日至3月3日推出加碼活動，增開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾購買大樂透時，除可角逐億元頭獎，還能同時對中春節大、小紅包三種獎項。今彩539則首度於春節期間加碼，頭獎獎金提高至1000萬元，為年節增添更多中獎機會。