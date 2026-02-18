初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看

▲小孟老師曝光初二12生肖運勢。（示意圖／黃耀徵攝）
圖文／CTWANT
大年初二（18日）大樂透加碼，塔羅牌專家小孟老師發布最新12生肖運勢，提供民眾在新春期間參考。專家透露，當天刮刮樂財神方位在正南方，建議有興趣試手氣的民眾可往住家南方的彩券行走走；樂透好運生肖為鼠、牛、馬、猴、雞、狗，招財數字則為2、3、4、8。
鼠
工作：事業如日中天
感情：伴侶感情升溫
財運：財運逐漸成長
健康：眼睛明亮有神
幸運色：湖水綠
牛
工作：薪資漲幅驚人
感情：體貼伴侶辛勞
財運：偏財小有斬獲
健康：壓力通通釋放
幸運色：鵝黃色
虎
工作：成功跨界發展
感情：單身遇到良緣
財運：牌桌手氣旺盛
健康：心情開朗愉悅
幸運色：亮橘色
兔
工作：事業版圖擴張
感情：異性主動搭訕
財運：注意花錢開銷
健康：筋骨舒展靈活
幸運色：薰衣草
龍
工作：品牌口碑爆棚
感情：家人團聚溫馨
財運：注意家庭花費
健康：留意肩頸痠痛
幸運色：玫瑰金
蛇
工作：技能大幅躍進
感情：散發獨特魅力
財運：不宜過度請客
健康：身材維持完美
幸運色：銀灰色
馬
工作：到處拜年走春
感情：朋友牽線成功
財運：投資眼光精準
健康：氣色紅潤動人
幸運色：青草綠
羊
工作：職場人緣極佳
感情：受到眾人喜愛
財運：注意網路消費
健康：飲食避免油膩
幸運色：奶茶色
猴
工作：帶動歡樂氣氛
感情：幽默風趣迷人
財運：拜拜能有財運
健康：腦袋運轉流暢
幸運色：亮黃色
雞
工作：團隊凝聚力強
感情：轉角邂逅浪漫
財運：嘗試開運方法
健康：神清氣爽出門
幸運色：香檳金
狗
工作：獲得高層賞識
感情：舊愛重修舊好
財運：撿到便宜好物
健康：注意關節保養
幸運色：酒紅色
豬
工作：副業發展順利
感情：曖昧關係明朗
財運：購買特價商品
健康：飯後散步消化
幸運色：深紫色
延伸閱讀
▸ 初一開運旺整年！專家示警「說這3字」是大忌 家中有1生肖要注意
▸ 南鯤鯓代天府國運「中上上籤」 廟方：民生經濟非常旺
▸ 原始連結
讀者迴響