社會 社會焦點 保障人權

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

▲▼家庭,小家庭,父母。（圖／示意圖／pixabay）

▲綠帽夫在妻子死後才發現，女兒是別人的。（示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

新北市吳姓人夫在妻子過世後，意外揭發長達11年的婚外情真相，除發現妻子與林姓男子親密往來，經親子鑑定更確認自2013年出生的女兒並非親生，震驚之餘提告求償500萬元。新北地院審理後認定林男侵害配偶權成立，判決須賠償吳男50萬元慰撫金，全案仍可上訴。

老婆喊別的男人老公：我和妹妹都好愛你

判決指出，吳男與妻子於2007年2月5日結婚，2013年2月26日生下一女。妻子於2024年2月14日過世後，吳男整理遺物時發現妻子與林男的親密合照、對話紀錄、出國機票及信用卡帳單等資料，內容顯示兩人互稱「老公」、「老婆」，並有「我和妹妹都好愛你」等親暱訊息。吳男隨後與女兒進行親子鑑定，結果確認雙方無血緣關係，進一步懷疑妻子於婚姻期間與林男發生性行為，次數高達74次。

向小王索償500萬

吳男主張，林男長期介入其婚姻，造成精神極大痛苦，請求500萬元慰撫金。林男則否認發生性關係，辯稱照片與對話無法證明有逾越一般男女交往界線，親子鑑定僅能證明女兒非吳男親生，並無法證明其為生父；且若自2013年起計算，已逾10年追訴時效，無須負賠償責任。

法官審酌證據後認為，吳妻與林男確有交往事實，並讓女兒稱林男為「爸爸」。不過，若就女兒出生前的性行為部分計算，確已超過10年時效，該部分請求不予支持。

老婆帶女兒和小王出國爽玩

然而，法院查明，2015年至2017年間，吳妻與林男多次共同出國，包括2015年5月赴日、同年6月及12月帶女兒赴日本札幌、2016年7月及2017年10月再赴日本福岡等紀錄。兩人與女兒互動親密，曾同住、出遊、生活如一般家庭，已逾越正常男女往來界線，構成對婚姻關係的侵害，且此段期間仍在時效內。

法官綜合雙方身分、經濟狀況與侵害程度，認定林男侵害配偶權，判賠50萬元慰撫金。

02/16 全台詐欺最新數據

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出
賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：拿起部分頭蓋骨減壓「仍陷於危險」
小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒
初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看
大年初二不能洗衣服？　回娘家避開15禁忌：別睡午覺

