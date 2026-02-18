　
國際

美伊第二輪核子談判　伊朗外長：取得進展

▲美國中東事務特使魏科夫與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲美國中東事務特使魏科夫與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，伊朗與美國17日在日內瓦就核子議題展開第二輪間接談判，雙方已就若干「指導原則」達成共識，後續將進入潛在協議的文本磋商階段，但相關細節與技術性問題仍有待進一步推進。

雙方展開對話　近海秀肌肉

在美伊展開核子談判之際，伊朗同步於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行飛彈實彈射擊演習。與此同時，美國也已派遣軍艦至波斯灣地區，加強軍事部署，藉此向德黑蘭施壓。外界解讀，雙方在外交對話之外，亦透過軍事動作展現各自立場。

伊朗官媒稍早報導，在談判進行期間，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）於荷莫茲海峽實施軍演，伊朗當局基於「安全考量」暫時關閉部分航道數小時。荷莫茲海峽為全球能源運輸重要通道，此舉引發區域安全關注。

談判將進一步展開

談判結束後，阿拉奇對伊朗媒體表示，「（雙方）提出不同想法並深入討論，最終我們得以就若干指導原則達成廣泛共識。從現在起，我們將依照這些原則，進入潛在協議的文本階段。」

他並提到，雙方在交換相關文件後，將協商並決定第三輪談判的具體日期。

