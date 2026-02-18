　
俄烏日內瓦會談首日結束　親俄人士曝「氣氛非常緊張」

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

在美方斡旋下，烏克蘭與俄羅斯代表團於日內瓦展開新一輪和平談判。1名與俄方代表團關係密切的消息人士透露，雙方已結束首日為時6小時的會談，形容現場「氣氛非常緊張」，談判將於18日繼續進行。

談判氣氛緊張　隔日繼續進行

根據法新社報導，該消息人士17日表示，「今日到此為止」，並強調儘管談判持續數小時，但雙方立場分歧依舊明顯。不過，雙方仍決定翌日續談，顯示談判管道尚未中斷。

美國總統川普近日受訪時呼籲烏克蘭儘速與俄方達成協議。他在搭乘總統專機「空軍一號」返抵華府途中向媒體表示，「烏克蘭最好快點上談判桌。」外界認為，美方態度可能對談判節奏產生影響。

目前俄羅斯控制約20％的烏克蘭領土，包括2014年併吞的克里米亞（Crimea）以及2022年前已掌控的頓巴斯（Donbas）部分地區。近期俄軍持續空襲烏克蘭能源設施，導致數十萬人在嚴冬中面臨供電與供暖困難。

除領土問題外，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權，以及戰後西方部隊是否進駐烏克蘭等議題，也成為雙方重大爭議焦點。此前俄烏曾在阿布達比舉行兩輪會談，雖稱具建設性，但未取得突破性成果。

02/16 全台詐欺最新數據

