陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

▲陳光復大年初一不慎摔落階梯。（圖／翻攝臉書「老高漫談臉書專頁」）



記者張靖榕／綜合報導

澎湖縣長陳光復17日下午出席春節表演活動時發生意外，於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救。稍晚傳出將以直升機後送高雄榮民總醫院治療，地方政壇與支持者高度關注。澎湖地方臉書粉專「老高漫談臉書專頁」PO出照片指出，陳光復下階梯時局處首長等隨行人員眾多，卻在他摔落時，沒有一人及時扶住他。

多名局處首長與隨行人員 未能即時攙扶

澎湖地方臉書粉專「老高漫談臉書專頁」指出，陳光復約於下午2點40分抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋；約3點左右，準備從右側樓梯下樓進入演藝廳參加「奇幻旅程」演出活動時，在階梯上突然摔下，頭部撞擊後當場昏迷。

該粉專並貼出現場照片表示，陳光復走下階梯時，身旁有多名縣府局處首長與隨行人員，但事發突然，未能及時攙扶。另有消息指出，他摔倒後一度無呼吸心跳，生命跡象微弱，由消防局救護車緊急送醫。

後送高雄榮總救治

三總澎湖分院隨即展開搶救，現場也湧入大批親友與支持者守候。粉專稍後再度發文稱，因傷勢嚴重，已決定緊急後送高雄榮總進一步治療。

目前關於陳光復傷勢與意識狀況說法不一，有傳言指仍在昏迷，也有消息稱已恢復部分意識；相關單位尚未正式對外說明詳細病情。縣府表示，將在確認醫療狀況後統一對外說明。