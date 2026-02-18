　
    • 　
>
政治

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

▲陳光復大年初一不慎摔落階梯。（圖／翻攝臉書「老高漫談臉書專頁」）

▲陳光復大年初一不慎摔落階梯。（圖／翻攝臉書「老高漫談臉書專頁」）

記者張靖榕／綜合報導

澎湖縣長陳光復17日下午出席春節表演活動時發生意外，於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救。稍晚傳出將以直升機後送高雄榮民總醫院治療，地方政壇與支持者高度關注。澎湖地方臉書粉專「老高漫談臉書專頁」PO出照片指出，陳光復下階梯時局處首長等隨行人員眾多，卻在他摔落時，沒有一人及時扶住他。

多名局處首長與隨行人員　未能即時攙扶

澎湖地方臉書粉專「老高漫談臉書專頁」指出，陳光復約於下午2點40分抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋；約3點左右，準備從右側樓梯下樓進入演藝廳參加「奇幻旅程」演出活動時，在階梯上突然摔下，頭部撞擊後當場昏迷。

該粉專並貼出現場照片表示，陳光復走下階梯時，身旁有多名縣府局處首長與隨行人員，但事發突然，未能及時攙扶。另有消息指出，他摔倒後一度無呼吸心跳，生命跡象微弱，由消防局救護車緊急送醫。

後送高雄榮總救治

三總澎湖分院隨即展開搶救，現場也湧入大批親友與支持者守候。粉專稍後再度發文稱，因傷勢嚴重，已決定緊急後送高雄榮總進一步治療。

目前關於陳光復傷勢與意識狀況說法不一，有傳言指仍在昏迷，也有消息稱已恢復部分意識；相關單位尚未正式對外說明詳細病情。縣府表示，將在確認醫療狀況後統一對外說明。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

相關新聞

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

澎湖縣長陳光復17日大年初一傳出意外，因摔倒導致一度無呼吸心跳，緊急送醫搶救後恢復生命跡象，隨即轉診至高雄榮民總醫院接受後續治療。後續家屬也透過陳光復的臉書更新近況，除了致謝以外，也請大家暫時不要前往醫院或撥打電話。

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復摔倒無呼吸心跳　副縣長代行縣政事務

陳光復摔倒無呼吸心跳　副縣長代行縣政事務

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

