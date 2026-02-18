　
今晨10.6℃！初二北東濕涼　雨區還會再擴大

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲初二上午北東濕涼，之後轉乾，但初四水氣增多，雨區將再擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今晨4點44分最低溫10.6度，出現在新北市石門富貴角。初二（18日）北部及宜蘭偏涼，上午桃園以北仍有零星雨勢，其他地區則多雲到晴，南北溫差大，中南部日夜溫差也大。初三（19日）起東北季風減弱、氣溫回升，但初四（20日）水氣稍增，雨區又會擴大，最終初五至收假日各地又可見陽光，回到穩定天氣。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節假期天氣趨勢。（圖／氣象署）

東北季風偏涼、迎風面偶雨

氣象署表示，初二（18日）迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午新竹以北也有零星短暫雨機率，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，初二（18日）台南以北、宜蘭及花蓮清晨低溫約13至16度，高屏及台東17至18度；白天高溫北部、宜蘭及花蓮約18至20度，台中至台南、台東22至24度，高屏25至26度。

離島方面，澎湖多雲時晴16至19度，金門晴時多雲12至19度，馬祖晴時多雲10至13度。

初三北部宜蘭回溫　初四雨區再擴大

初三（19日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

初四（20日）水氣稍增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，桃園至苗栗平地及中南部多雲到晴。

初三（19日）至初四（20日）低溫預測：中部以北及宜花12至16度，南部、台東及澎湖16至18度，金門12至14度，馬祖10至11度；高溫預測，宜蘭、花蓮、澎湖及金門21至23度，北部及台東22至24度，中南部25至28度，馬祖14至15度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節假期溫度變化。（圖／氣象署）

初五以後各地晴朗　下周二東北季風稍增強

初五（21日）至下周一（23日）各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地多雲到晴，僅花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。

初五（21日）、初六（22日）中部以北、宜蘭及金門14至17度，南部、花東及澎湖17至20度，馬祖11至13度。不過，下周二（24日）東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫將稍微下降，屆時桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南多雲，預計影響到27日。

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名官員「沒人及時扶住他」
快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里
蘆洲初二清晨大火狂噴黑煙　三重人都聞到臭味
快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

