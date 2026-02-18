美軍再轟3艘運毒船　釀11人喪生

▲美軍再度打擊運毒船。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

美軍持續在中南美洲周邊海域展開掃蕩行動，美國軍方17日表示，已對太平洋東部與加勒比海3艘疑似運毒船發動空襲，共造成11人死亡。相關行動再度引發外界對合法性與人權爭議的討論。

美軍空襲3艘船擊斃11人

法新社報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群平台X指出，美軍於16日夜間發動空襲，在太平洋東部海域的第1艘與第2艘船分別擊斃4人，在加勒比海的第3艘船擊斃3人，美軍無人傷亡。

南方司令部並附上空襲影片，其中2艘船在靜止狀態下遭到攻擊，第3艘船則在加速航行中被擊中。畫面顯示，在空襲發動前，其中2艘船上仍有人員活動。

川普政府：美國正與拉美毒梟恐怖分子交戰

美軍自去年9月初起，開始鎖定疑似運毒船隻發動攻擊；至今已摧毀數十艘船，造成逾140人喪生。川普政府宣稱，美方實際上正與拉丁美洲「毒梟恐怖分子」交戰，但並未提出明確證據證明遭攻擊船隻涉及毒品走私活動。

此類行動引發國際法專家與人權團體質疑，認為部分攻擊恐構成「法外處決」，因為遭鎖定者看似未對美國構成直接威脅的平民。批評者指出，在未經司法程序與公開證據支持下進行致命打擊，可能違反國際人道法原則。

目前，美國已在加勒比海部署大量海軍部隊，近月來持續攻擊疑似運毒船隻、查扣油輪，並曾突襲抓捕委內瑞拉左派領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）押送紐約受審。相關軍事行動是否將進一步擴大，仍備受國際社會關注。