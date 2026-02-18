AI發展焦慮釀美股漲跌互見　台積電ADR跌近2美元

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股17日震盪收漲，市場聚焦聯準會官員對通膨與利率政策的談話，加上對AI發展焦慮延燒，美股主要指數漲跌互見，整體波動幅度有限。台積電ADR終場下跌2美元，輝達則收漲逾1％。

美股漲跌互見

道瓊工業指數上漲32.26點或0.07％，收49,533.19點。

那斯達克指數上漲31.71點或0.14％，收22,578.38點。

標普500指數上漲7.05點或0.10％，收6,843.22點。

費城半導體指數下跌1.81點或0.02％，收8,136.05點。

科技股震盪

個股方面，輝達上漲2.16美元或1.18％，收184.97美元；特斯拉下跌6.81美元或1.63％，收410.63美元；台積電ADR下跌1.97美元或0.54％，收364.39美元。

聯準會理事巴爾（Michael Barr）表示，持續的通膨風險仍然顯著，央行必須保持警覺；他指出去年整體職位創造接近零，勞動力成長同樣乏力。巴爾強調，在看到商品價格通膨可持續減退的證據前，不會考慮進一步調降政策利率。

巴爾並提到，生成式人工智慧若帶來持久生產力提升，可能在不加劇通膨下推升工資與經濟活動；但短期企業投資需求增加，仍可能形成價格壓力。相關談話反映聯準會對降息時點的審慎態度。