▲大江迎新春，千份發財金＋開運小卡連三天免費送。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台各地走春開運活動熱鬧登場，開春第一天各家百貨購物商場紛紛推出各式吸睛活動，中壢區大江購物中心即日起至2月19日連續三天免費發送千份發財金與顧客同樂，活動首日有幸運的顧客抽中黃金元寶、購物金，大江看好今年春節連假買氣，可望為全年業績目標助攻一波。



超值限量福袋 不到一小時全數售完

大江17日指出，大年初一開春排隊搶福袋近年來也成為百貨熱門活動之一，歷年秒殺、售價1,500元的休閒鞋包品牌PLAYBOY福箱，內有背包、皮夾等隨機包裝的熱銷商品，內容物價值超過7,000元堪稱「CP值最高的福箱」，各家品牌福袋福箱買氣熱絡，早上開店營業不到一個小時即全數售完，也有顧客現場拆箱直接將戰利品穿戴在身上，為新年行頭增添喜氣。

千份財神廟發財金 開春連續三天免費送

為迎接農曆新年新氣象，大江購物中心特別準備誠意滿滿的發財金新春限定活動，即日起至19日連續三天免費發送發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份與顧客同樂。業者表示，為了讓祝福更具象徵意義，今年發財金是全台歷史最悠久、擁有逾300年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」，希望將最真摯的新年祝福親手傳遞給消費者。活動首日一名幸運兒抽中價值超過七仟多元的純金元寶，也有多位民眾抽中購物金，讓走春購物行程增添祝福與驚喜。