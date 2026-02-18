　
地方 地方焦點

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

▲新北登山客受困三貂嶺 瑞芳警消聯手尋獲送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲除夕團圓夜驚魂！男登三貂嶺受困山區，警消急動員救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

除夕夜本是團圓時刻，新北市瑞芳區三貂嶺山區卻傳出登山民眾迷途事件。新北市瑞芳警分局16日接獲通報後，立即會同消防及義消入山搜尋，順利尋獲行動不便的吳姓男子，並安全護送下山後送醫治療，所幸意識清楚。警方除夕夜守護不打烊，也提醒民眾登山前應做好路線規劃與裝備準備，確保安全。

瑞芳警分局於16日19時47分接獲通報，指瑞芳區三貂嶺山區有登山民眾疑似迷途，需要緊急協助。適逢除夕夜，山區天色昏暗、氣溫驟降，搜救工作刻不容緩。

警方獲報後立即派遣員警蕭尊仁、童皓揚趕赴現場，並會同消防局及警義消等共5名救援人員，在三貂嶺停車場集結整備後迅速入山展開搜尋。搜救人員在山林間循線搜尋，於20時20分順利接觸到求助的吳姓男子。

警方初步檢視發現，吳男疑似曾中風、行動不便，所幸意識清楚，並未出現重大外傷。救援人員立即協助其休息補充體力，隨後於20時30分安全護送下山，並由消防人員後送至基隆長庚醫院就醫。

瑞芳警分局表示，山區入夜後視線不佳、路況複雜，若民眾未攜帶照明及保暖裝備，極易發生迷途或失溫危險，呼籲民眾登山健行前務必評估體能狀況，結伴同行，並事先規劃路線、攜帶通訊設備及緊急物資，以確保自身安全。

警方強調，除夕夜守護不打烊，無論節日或深夜，只要民眾需要，警消團隊都會在第一時間趕赴現場，守護每一位市民平安回家團圓。

