生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被問「都30歲了還不結婚？」　她1句話神反擊！姑姑瞬間閉嘴

▲▼親戚,走春,拜年,水果,家族,做客,過年。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲親戚的問題讓人很傻眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

拜年遇到親戚最容易被問的話題，除了「何時結婚？」、「年終領多少？」就是「房子買了沒？」一名網友表示，家族圍爐時，姑姑當眾詢問姊姊「都30幾歲了，怎麼還不結婚？」沒想到姊姊一句神反擊，現場氣氛瞬間凝結，姑姑也馬上閉嘴不再提問，她驚呼「我姊帥爆了！」

有網友在Threads發文，家族開心圍爐吃團圓飯時，姑姑突然將話題轉向姊姊婚事，直問「都30幾歲了，怎麼還不結婚？」讓場面一度安靜。面對突如其來的提問，姊姊沒有迴避，而是直接回應「我不結婚還不都是因為妳。」

姊姊1句話神反擊　姑姑瞬間語塞

姑姑聽後反問「妳不結婚跟我有什麼關係？」姊姊隨即回應「對啊，跟妳有什麼關係？」短短幾句對話，現場氣氛瞬間凝結約5秒，姑姑一時語塞，不知道該如何回應。在一旁觀看的原PO忍不住驚呼「快被我姊帥死。」

貼文曝光，有網友分享家的狀況，「長輩唸怎麼現在年輕人都不結婚，我問：妳結婚這麼久，能說出結婚有什麼好處嗎？她：……沒有。我：那就對了」、「我也懟了我大姨，結婚要孫子是你們的期待不是我的，不要來綁架我，然後她就默默飄走了」、「我都會反問：姑姑啊，再給妳一次機會，妳要結婚嗎？」

其他網友則表示，「不結婚時問為何不結婚，離婚時又會說，怎麼隨隨便便就離婚，長輩總有各種不同問題」、「姊姊OS：我等了這麼久終於問到這題了！（撥髮）」「好喜歡看這種大場面，我一定站起來拍手，姊姊好棒！」

02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫
安芝儇被爆熱戀！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追
快訊／25歲港男陳屍5星飯店沙發　現場驚見整瓶化工原料

