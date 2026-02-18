　
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

▲▼河南省焦作市溫縣一處集市上選購春聯的民眾。（圖／翻攝新華社）

▲河南一處集市上選購春聯的民眾。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

春節是返家團聚的重要節日，不過對於許多大陸年輕人來說，面對各路親戚卻成為一種負擔。越來越多人決定做自己，無論是獨自悠閒出國度假，或是拒絕購買高檔禮盒送禮。在他們眼裡，春節不再是社交秀場，而是用來進行情緒安撫與身心休息的時間。

大陸新媒體「36氪」上的一篇文章指出，在微信朋友圈上，可以看到越來越多人選擇在異地過年，甚至是一個人悠閒去度假，享受獨處的樂趣。換言之，許多大陸年輕人正自主選擇與安排過節的形式。

春節既是一年中最大的消費場景，也是代際關係的壓力測試場。當父母輩還在用過年「就該這樣過」的標準評判子女，年輕人已經開始用腳投票，主動去逃離那種被消費定義的春節。這種割裂，不只是錢花在哪兒的問題，更是為誰而活的價值觀分歧。

父母一代的春節必備，是高檔菸酒（送禮）、名牌保健品（顯高檔）、金銀首飾（有面子）、禮盒裝乾果（禮尚往來），本質上是為別人的評價買單。相較之下，2026年大陸Z世代的春節消費，是小眾香薰（助眠解壓）、健身年卡（身心健康）、盲盒模型（情緒陪伴）、一人吃年夜飯（悅己儀式感），實際上是為自己的情緒買單。

美團數據顯示，今年春節前兩周，美髮、美甲、SPA的團購搜尋量暴漲。叮咚買菜和盒馬的銷售榜單上，鮮花、香薰、運動裝備、寵物年夜飯套餐佔據了「90後」、「00後」的購物車。

上一代人也許可以承受逢場作戲，但這一代大陸年輕人不行，他們生活已經夠累了，「996」（早上9點上班、晚上9點下班，每週工作6天）的工作節奏、高房價低工資的反差、35歲職場焦慮……春節本該是休息的時間，結果變成了人情世故的第二戰場。

更關鍵的是，這一代年輕人見過人之間真實的樣子。他們在網路上看過無數個不完美但真實的人生，他們知道，不是所有人都要在25歲結婚、30歲買房、35歲財務自由。

所以當春節那一套標準人生劇本再次上演時，他們會本能地反感：「憑什麼要按照你們的劇本去生活？不演，天也不會塌。」

有人選擇和解式的春節，回家待三天而非七天，只見最親的人，提前跟父母溝通不想被安排相親。有人選擇自由式的春節，睡到自然醒，自由的去散步逛街，吃一頓只為自己準備的年夜飯。

還有人選擇反向過年，邀請父母來自己的城市，和當地的朋友一起過年。新京報貝殼財經調查1018位年輕人後發現，反向春節和旅行過年的訂單量連續三年暴漲。

對大陸年輕人而言，春節的關鍵不是形式，而是終於可以按照自己的方式，真誠地度過這個節日。

02/16

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出
賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：拿起部分頭蓋骨減壓「仍陷於危險」
小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒
初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看
大年初二不能洗衣服？　回娘家避開15禁忌：別睡午覺

春節過年新年Z世代消費

