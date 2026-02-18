過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

▲大陸外送員。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

春節期間，許多店家標榜「不打烊」，不過有大陸網友發文詢問：「春節期間點外賣（外送），會被騎手（外送員）嫌煩嗎？」這個問題問出了許多人心中的糾結，就像雨雪天該不該點外賣一樣，讓人為難：點了，怕給外送員添麻煩；不點，又擔心影響人家賺錢。

《中國青年報》報導，在上述貼文的評論區，有外送員現身說法：「隨便點」，顧客是上帝，沒訂單我們才慌；也有大陸網友分享自己的做法，大年三十點了兩杯奶茶，送來後塞了10塊錢（人民幣，下同）紅包，「一點心意，讓小哥開心開心」。

春節「不打烊」已經成為不少大陸線上平台的常態，也有一部分外送員、快遞員選擇留守，核心原因就是能多賺一份收入。一名去年春節在廣東佛山跑單的外送員說，春節前後平台有專項獎勵，那兩個月收入分別達到6700多元和8900多元，比平時確實多出不少。

原因很簡單，一是過年外送員少了，單子好搶；二是平台會給春節補貼，每單單價更高；再加上偶爾會有顧客打賞，收入自然就上去了。今年春節，他所在的站點60多人中，有30多人選擇了留下，包括他自己。

報導認為，過年不打烊，外送員們究竟該歇歇還是接著忙，本就沒有統一答案。有人急需多賺點錢養家，那就支持他們安心留守；有人滿心渴望回家團圓，那就保障他們順利休假。這兩種選擇，都值得被理解、被尊重。

問題的關鍵，不在於他們該不該留下，而在於：想回家的，能否踏踏實實休個假；想留下的，能否真真切切多賺錢。報導說，這就意味著，各大平台必須拿出足夠的物質保障，來支撐「不打烊」的服務承諾，同時，還有精神層面的關懷。