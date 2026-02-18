寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

▲爆紅主角是「05後」男孩馬維健，身高186公分。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一家經營了21年的服裝老店近日意外在網絡上爆紅，成為當地新晉「網紅打卡地」。走紅的契機，竟是一段由老闆兒子試穿中老年服裝的短影音。畫面中，一件原本樸素的灰色大衣，穿在年輕男孩身上卻氣場全開，宛如偶像劇男主角，強烈反差迅速吸引網友目光。短短10天內，該店帳號粉絲數衝破25萬，人氣急升。

綜合陸媒報導，爆紅主角是「05後」男孩馬維健，身高186公分，目前就讀大學服裝表演專業。寒假回家期間，他原本只是想發揮所學，幫家裡拍幾支宣傳影片，替經營多年的老店增加曝光度。沒想到媽媽隨手拍下的5段影片中，其中一條意外爆紅，讓他一夕之間成為話題人物。

隨著影片瘋傳，不少網友專程到店裡「朝聖」，只為親眼看看這位「帥兒子」，並合影留念。評論區更是熱鬧非凡，網友笑稱他「撞臉半個娛樂圈」、「長得人山人海」，還替他對號入座多位男星，各種風格都能對應，引發熱議。

對於突然爆紅，馬維健坦言完全出乎意料。他表示，自己平時並不是特別愛拍照的人，但看到網友暖心又有趣的留言，讓他變得更加自信。母親則開心表示，影片走紅後店裡客流明顯增加，還被粉絲暱稱為「婆婆」，讓她哭笑不得。

面對突如其來的流量與關注，也有短劇導演主動聯繫邀約。不過馬維健態度冷靜，認為對普通人來說，爆紅既是機會也是壓力，目前更希望沉澱自己、專注學業與成長，而不是急著追逐名氣。

延伸閱讀

▸ 今「小年夜」別穿黑衣！6大禁忌一次看 剪髮也要趁今天

▸ 大掃除完才可貼春聯 除夕「這6小時」更換時間最佳

▸ 原始連結