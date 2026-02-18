　
生活

赤馬年「錢包顏色」是財運關鍵！專家大推「這3色」：旺整年

選對錢包顏色有助於穩定財氣、提升守財能力。（翻攝自pexels）

▲選對錢包顏色，可讓財庫翻倍。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

迎接2026丙午馬年，流年火氣旺盛、能量強勁。塔羅牌老師艾菲爾指出，在市場變動快速、消費衝動易被放大的年份，選對錢包顏色有助於穩定財氣、提升守財能力。

塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書粉絲專頁分享，2026年為60年一遇的「赤馬年」，天干丙為陽火、地支午亦屬火，使能量場呈現火氣沖天、熱力四射的狀態。他表示，即使電子支付盛行，實體錢包仍象徵「個人的行動財庫」，在火氣過旺、容易衝動消費的流年中，更需要有一個穩固的實體財庫來鎮守氣場，讓虛擬流通的數字，能轉化為真實留存的資產。

艾菲爾指出，2026年錢包風水重點在於「降燥與轉化」，選對顏色，就能運用五行智慧，將狂暴的能量轉化為穩固的財富基石。

首選為「土色系」錢包，順應五行中「火生土」的原理，土能納火，更能生金，推薦色系如咖啡色、卡其色、深棕色等，象徵大地與穩定，能承接過旺火氣，幫助抑制衝動消費，適合常用電子支付者、小資族與追求穩健理財的人。

其次為「金色系」錢包，如香檳金、霧面銀、金屬灰、錫器色等，金色自古以來就是富貴的象徵，有助於引動非固定收入的「流動財」，提升貴人運與業務氣場，適合業務、創業者與自由接案族群。

第三則是深「藍色系」，如海軍藍、深藍、墨水藍、藏青色，深藍色如深海般沉穩，能有效鎮住浮躁的氣場。水火既濟，調節過熱的消費欲，避免因情緒高漲而做出的錯誤財務決策，適合收入起伏較大或容易情緒性消費者。

艾菲爾也提醒應該避開的顏色，如紅色、橘紅色在火年易加劇衝動；桃紅與螢光色恐招來人情、感情糾紛破財；純黑色則可能因深水（純黑）與強火（流年）對沖，導致財運停滯。

此外，他也建議選擇真皮、霧面材質錢包，定期清理卡片，並放置「錢母」新鈔，為2026年打造穩固的行動財庫，將流年能量轉化為實際累積的財富。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


02/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

