無視公權力！新北男巷弄拒檢「強行衝關」　撞警代價曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區25歲楊姓男子，駕駛車輛暫停巷弄內時，見警方據報到場處理疑似持械聚集案件，明知員警已站在車旁示意停車受檢，仍急踩油門駛離，過程中撞傷1名警員右小腿。士林地院審理後，認定其以駕駛動力交通工具方式妨害公務執行，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，案發於去年4月20日深夜11時許，汐止警方接獲通報，指福山街巷內疑似有人持械聚集，恐有治安疑慮。員警火速趕抵現場，發現楊男駕駛的自用小客車違停該處，遂依《警察職權行使法》上前示意停車受檢。

豈料，楊男見警車到場，竟不顧員警已站在駕駛座旁，執意加速駛離。過程中，車身因操作不當擦撞員警右小腿，造成警員受傷。楊男肇事後未停車查看，隨即逃離現場。警方事後調閱路口監視器以車追人，循線將楊男查獲到案，並報請檢方起訴。

法院審理時，楊男對犯行供認不諱，並積極與受傷警員達成和解，賠償損失並取得諒解。法官審酌，楊男無視公權力執行，恣意以駕駛車輛方式妨害公務，不僅危及執法員警人身安全，更對國家法紀與公務員威信造成負面影響，行為實有不該。

但考量楊男犯後坦承犯行、態度尚可，且已與被害員警和解，法官認為其惡性與一般暴力妨害公務者有別，依《刑法》第59條規定酌量減輕其刑。

士林地院依《刑法》第135條第3項「駕駛動力交通工具妨害公務執行罪」，判處楊男有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可上訴。