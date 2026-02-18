環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

▲新北八里土石場續收廢土被環保局下停工令還不停。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北八里區一處砂石堆置場長期未取得固定污染源操作許可，卻持續堆置、篩選與破碎營建剩餘土石方，明知遭環保局勒令停工仍照常作業。士院依「不遵停工命令罪」判2名實際經營者各有期徒刑6月，得易科罰金；其中1人另因推擠環保稽查員、阻止進場稽查，再依妨害公務判拘役20日。

判決指出，該工程行場址依法屬於《空氣污染防制法》列管的固定污染源。由於營建剩餘土石方在堆置、傾倒及破碎過程中，易產生大量懸浮微粒（如PM10、PM2.5），隨風飄散將嚴重影響周邊空氣品質與居民健康，依法須取得操作許可並設置防塵措施。

新北環保局早在2020年稽查時，即發現場內違法堆置約7777立方公尺土石，當場裁處罰鍰並勒令停工、要求完成環境講習。豈料，業者將處分視為耳邊風，後續多次稽查仍發現該場持續運作。

直到2025年1月，環保局再次實地測量，驚見場內土石堆置量已暴增至1萬6396.84立方公尺，違規情形不減反增。同年4月，環保局再度重罰32萬2000元並重申停工令。

沒想到，同年5月8日，稽查員執行「黑蝙蝠專案」突擊檢查，仍發現該場正如火如荼收受外來廢土。稽查過程中，張姓負責人因不滿屢遭盯上，竟情緒失控徒手推擠稽查員，並以肉身阻擋公務員進入場內蒐證。警方獲報趕抵，當場依現行犯將張男逮捕移送。

庭訊時，張姓被告一度辯稱自己僅是「按日領薪」的操作員，非實際負責人，試圖規避刑責。但法官查出，張男在偵訊時已改口坦承與另一名被告共同經營工程行，且相關供述構成「新事實、新證據」，檢方依法重行起訴並無違誤。

法官痛批，2名被告身為實際負責人，長期無視主管機關裁罰與停工命令，形同公然挑戰公權力，不僅破壞環境，更損及法治威信；張男動手阻礙稽查，更危及公務員執勤安全，惡性非輕。

士林地院審結，依違反《空氣污染防制法》不遵停工命令罪，判處2名被告各6月徒刑，得易科罰金，以1000元折算1日；張男妨害公務部分，則判處拘役20日，同樣得易科罰金。全案可上訴。