大陸 大陸焦點 特派現場

去張家界找潘多拉星球！　揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

記者任以芳／湖南張家界報導

電影《阿凡達3》在2025年12月19日正式上映，影迷對於夢幻的「潘多拉」星球印象深刻，許多人以為是電腦特效，但很多靈感其實是來自大陸湖南張家界國家森林公園，特別是袁家界景區，「乾坤柱」、「迷魂台」，都是《阿凡達》系列電影十分重要靈感依據，《東森新媒體ETtoday》鏡頭一起來看看。

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲張家界國家森林公園的石英砂岩峰林地貌 。（圖／記者任以芳攝）

湖南張家界國家森林公園是大陸第一個國家森林公園，已列入世界自然遺產名錄。這裡最著名的特色是獨特的「張家界地貌」是以中上泥盆統石英砂岩為成景母岩，經流水侵蝕、重力崩塌等外力作用形成的砂岩地貌類型，以稜角平直的高大石柱林為主體，有深切嶂谷、石牆、天生橋等。

張家界地貌超過3000座造型各異的石英砂岩峰林，被譽為「縮小的仙境，放大的盆景」。主要在3億多年前的「泥盆紀」形成的。經過長期的風吹雨淋和水流切割，變成了一根根挺拔入雲的石柱群。當陽光和雲霧的交錯下，視覺效果千變萬化，有如電影裡高空場景的現實模板。

▲▼ 阿凡達電影場景原型來自湖南張家界。（圖／翻攝《阿凡達》記者任以芳攝）

▲ 阿凡達電影場景原型來自湖南張家界。（圖／翻攝《阿凡達》、記者任以芳攝）

《阿凡達》系列電影場景，違抗重力漂浮在空中的巨大石塊，設計靈感就來自張家界森林公園的袁家界景區，這座山的真實原型就是「乾坤柱」，海拔1074公尺，垂直高度大約150公尺，是張家界非常具代表性的峰林。這座山已經演化了3.8億年，在雲海中時隱時現，真的跟潘多拉星球的仙境一模一樣。

除了乾坤柱，袁家界的「迷魂台」也是觀賞峰林的絕佳地點。《東森新媒體ETtoday》記者採訪當天下雨，平時山頂天氣多變，常年雲霧繚繞，美到讓人覺得靈魂都被吸引，因此叫「迷魂台」。

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 迷魂台由數十座石英砂岩峰林組成，石峰形態各異。（圖／翻攝《阿凡達》、記者任以芳攝）

站在迷魂台向遠處看，幾十根巨大的石柱整齊排列在山谷裡，遠處看讓人覺得自己好像穿越到了異星世界。不只是袁家界，天子山的「御筆峰」也為電影提供了靈感，成了電影中「弧形石」設計的關鍵參考。

還有一個景點「天橋遺墩」有六座超過200多公尺高、一字排開的石峰，也被電影選作主角攀登懸浮山時的背景。這些獨特的地理景觀，不管是雲青岩還是御筆峰，都為《阿凡達》注入了強烈的視覺設計。

作為電影場景的所在地，張家界國家森林公園是中國第一個國家森林公園，並被列入世界自然遺產名錄。園內森林覆蓋率極高，不僅是動植物的天然寶庫，更以「奇峰、怪石、幽谷、秀水、溶洞」五絕聞名於世。隨著《阿凡達》系列電影的影響力，這片神祕的東方峰林已成為全球旅客「一生必去一次」的朝聖之地。

▼ 張家界美景。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南、張家界 。（圖／記者任以芳攝）

