在百層樓高空漫步　3百米玻璃橋「橫跨大峽谷」考驗遊客強心臟

記者任以芳／湖南張家界報導

體驗「步步驚心」！坐落於大陸湖南張家界大峽谷的「雲天渡」玻璃橋絕對是全球首選。這座橫跨於栗樹埡與吳王坡之間的建築奇蹟，以300公尺的垂直高度挑戰人類恐高極限，相當於站在100層樓高空俯瞰深淵，震撼的視覺效果經常讓遊客瞬間「腳軟」。雖然每年都有人因極度恐懼需由保安抬走，但這座融合頂尖工程智慧與自然美景的「透明巨龍」，至今已吸引千萬名中外遊客慕名而來，挑戰雲端探險。

▲張家界「雲天渡」玻璃橋每年吸引極限運動愛好者 。（圖／記者任以芳攝）

如果你想體驗什麼叫作「步步驚心」，湖南張家界大峽谷「雲天渡」絕對是首選。這座橫跨兩座山峰的透明走廊，距離谷底足足有300公尺，換算相當於100層樓的高度。當陽光穿透雲層，腳下溪谷清晰可見，每年都會有突然「腳軟」不敢走的遊客，最後被保安抬走，但大多數人都很勇敢挑戰，跟著《東森新媒體ETtoday》鏡頭一起去探險。

來到湖南張家界大峽谷這座透明巨龍之上，當腳下卻深不可測的峽谷，你會勇敢前行貨雙腿發軟？這座名為「雲天渡」的建築奇蹟，已經吸引千萬中外遊客來挑戰。

▲橋面長375米，寬6米，距離谷底高達300米。（圖／記者任以芳攝）

這座讓遊客尖叫的玻璃橋，坐落於湖南省張家界大峽谷景區，橫跨栗樹埡和吳王坡之間。這座橋以一跨430米的驚人距離橫跨在峽谷之間，橋面長375米，寬6米，距離谷底高達300米，最高處約100層樓。當遊客踏上全透明

玻璃鋪設的橋面時，徬彿懸浮在半空中，腳下是深不見底的峽谷，四周全是峭壁。

這座橋是於以色列著名設計師Haim Dotan傑作，靈感來源於中國傳統文化中的「天人合一」理念。橋體造型輕盈流暢，幾乎不破壞原有地貌，與周圍青山綠水融為一體。同時，橋上有多種高科技系統，包括智能感應防滑裝置、風力監測系統和緊急疏散通道，確保遊客安全。

▲ 張家界「雲天渡」高300米，串連在峽谷之間 。（圖／記者任以芳攝）

景區導覽員也向遊客介紹，「雲天渡」玻璃橋捨棄傳統的鋼筋混凝土橋墩，採用精妙的「斜拉式」設計，整座橋有如輕盈的絲帶懸浮於峽谷之間。

「橋面則選用頂尖的鋼化玻璃技術，透過物理與化學的雙重「加壓」工法，在玻璃表面築起一道強大的壓應力防線，具備超乎想像的抗壓與耐衝擊性能。」景區導覽員表示。

施工人員同樣要有強大心臟，在無任何遮蔽的高空作業，還得面對山區突來的惡劣氣候，甚至連材料運輸都極度艱難。完美設計加上謹慎施工，成就了世界首座斜拉式高山峽谷玻璃橋，一口氣橫掃多項「世界最高、最長」的建築紀錄。

▲ 張家界「雲天渡」每年總有走到腳軟被架走的遊客，大部分的人都能克服恐懼 。（圖／記者任以芳攝）

當踏上橋面一開始，許多人覺得高度還好，之後越走越害怕，不少人改走玻璃橋兩側，也有人專門走中間透明區。為了維持「天空之路」的透明感與安全性，景區有嚴格管理措施，主要保遊客安全與生態環境，景區實行預約限流制度，每日接待人數控制8000人以內。

遊客要穿戴專用鞋套上橋，防止劃傷玻璃或污染環境。橋面定期清潔維護，確保透明度和安全性始終處於最佳狀態。對遊客來說，玻璃橋安全係數可放心，但是否能克服心理挑戰才是重點。