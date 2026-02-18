　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

在百層樓高空漫步　3百米玻璃橋「橫跨大峽谷」考驗遊客強心臟

記者任以芳／湖南張家界報導

體驗「步步驚心」！坐落於大陸湖南張家界大峽谷的「雲天渡」玻璃橋絕對是全球首選。這座橫跨於栗樹埡與吳王坡之間的建築奇蹟，以300公尺的垂直高度挑戰人類恐高極限，相當於站在100層樓高空俯瞰深淵，震撼的視覺效果經常讓遊客瞬間「腳軟」。雖然每年都有人因極度恐懼需由保安抬走，但這座融合頂尖工程智慧與自然美景的「透明巨龍」，至今已吸引千萬名中外遊客慕名而來，挑戰雲端探險。

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲張家界「雲天渡」玻璃橋每年吸引極限運動愛好者 。（圖／記者任以芳攝）

如果你想體驗什麼叫作「步步驚心」，湖南張家界大峽谷「雲天渡」絕對是首選。這座橫跨兩座山峰的透明走廊，距離谷底足足有300公尺，換算相當於100層樓的高度。當陽光穿透雲層，腳下溪谷清晰可見，每年都會有突然「腳軟」不敢走的遊客，最後被保安抬走，但大多數人都很勇敢挑戰，跟著《東森新媒體ETtoday》鏡頭一起去探險。

來到湖南張家界大峽谷這座透明巨龍之上，當腳下卻深不可測的峽谷，你會勇敢前行貨雙腿發軟？這座名為「雲天渡」的建築奇蹟，已經吸引千萬中外遊客來挑戰。

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲橋面長375米，寬6米，距離谷底高達300米。（圖／記者任以芳攝）

這座讓遊客尖叫的玻璃橋，坐落於湖南省張家界大峽谷景區，橫跨栗樹埡和吳王坡之間。這座橋以一跨430米的驚人距離橫跨在峽谷之間，橋面長375米，寬6米，距離谷底高達300米，最高處約100層樓。當遊客踏上全透明
玻璃鋪設的橋面時，徬彿懸浮在半空中，腳下是深不見底的峽谷，四周全是峭壁。

這座橋是於以色列著名設計師Haim Dotan傑作，靈感來源於中國傳統文化中的「天人合一」理念。橋體造型輕盈流暢，幾乎不破壞原有地貌，與周圍青山綠水融為一體。同時，橋上有多種高科技系統，包括智能感應防滑裝置、風力監測系統和緊急疏散通道，確保遊客安全。

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張家界「雲天渡」高300米，串連在峽谷之間 。（圖／記者任以芳攝）

景區導覽員也向遊客介紹，「雲天渡」玻璃橋捨棄傳統的鋼筋混凝土橋墩，採用精妙的「斜拉式」設計，整座橋有如輕盈的絲帶懸浮於峽谷之間。

「橋面則選用頂尖的鋼化玻璃技術，透過物理與化學的雙重「加壓」工法，在玻璃表面築起一道強大的壓應力防線，具備超乎想像的抗壓與耐衝擊性能。」景區導覽員表示。

施工人員同樣要有強大心臟，在無任何遮蔽的高空作業，還得面對山區突來的惡劣氣候，甚至連材料運輸都極度艱難。完美設計加上謹慎施工，成就了世界首座斜拉式高山峽谷玻璃橋，一口氣橫掃多項「世界最高、最長」的建築紀錄。

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張家界「雲天渡」每年總有走到腳軟被架走的遊客，大部分的人都能克服恐懼 。（圖／記者任以芳攝）

當踏上橋面一開始，許多人覺得高度還好，之後越走越害怕，不少人改走玻璃橋兩側，也有人專門走中間透明區。為了維持「天空之路」的透明感與安全性，景區有嚴格管理措施，主要保遊客安全與生態環境，景區實行預約限流制度，每日接待人數控制8000人以內。

遊客要穿戴專用鞋套上橋，防止劃傷玻璃或污染環境。橋面定期清潔維護，確保透明度和安全性始終處於最佳狀態。對遊客來說，玻璃橋安全係數可放心，但是否能克服心理挑戰才是重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名官員「沒人及時扶住他」
快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里
蘆洲初二清晨大火狂噴黑煙　三重人都聞到臭味
快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

在百層樓高空漫步　3百米玻璃橋「橫跨大峽谷」考驗遊客強心臟

去張家界找潘多拉星球！　揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

美甲變爛甲！陸美甲店混用工具未徹底消毒…致多人「感染HPV」

「粉色鳳梨」在陸爆紅！單顆要價3645元　買家驚：吃起來像糖果

李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶「推進重要的事」

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」　盼有機會挑戰春晚小品　

字節跳動自研晶片新進展　今年量產目標35萬顆

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

8死悲劇撕碎除夕團圓夢　江蘇煙火店違規燃放「一陣風」引連環爆

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

在百層樓高空漫步　3百米玻璃橋「橫跨大峽谷」考驗遊客強心臟

去張家界找潘多拉星球！　揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

美甲變爛甲！陸美甲店混用工具未徹底消毒…致多人「感染HPV」

「粉色鳳梨」在陸爆紅！單顆要價3645元　買家驚：吃起來像糖果

李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶「推進重要的事」

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」　盼有機會挑戰春晚小品　

字節跳動自研晶片新進展　今年量產目標35萬顆

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

8死悲劇撕碎除夕團圓夢　江蘇煙火店違規燃放「一陣風」引連環爆

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

台灣TOYOTA「2026年重點新車」！全新跨界跑旅、第9代Hilux有望登台

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公園誰奪冠？

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

邵雨薇、郭書瑤親妹高顏值曝光！　盤點5對神基因兄弟姊妹

初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看

買不起1張台積電？　專家教2招把神山搬回家

美伊第二輪核子談判　伊朗外長：取得進展

Red Velvet JOY海外首場個人巡演在台北　靠「血糖減肥法」擺脫易水腫體質

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

大陸熱門新聞

陸美甲店混用工具未消毒致多人「感染HPV」

千元「粉色鳳梨」在陸爆紅！買家驚：像糖果

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶

大年初一不能洗頭、煮飯？

在百層樓高空漫步　張家界「雲天渡」考驗遊客強心臟

上春晚283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%

揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

字節跳動自研晶片　今年量產目標35萬顆

8死悲劇撕碎除夕團圓夢　江蘇煙火店違規燃放引連環爆

中國「反向春運」盛行　機票預訂量年增84%

更多熱門

相關新聞

氣溫降到-5度！張家界荒野求生臨時喊卡 8人平分212萬獎金

氣溫降到-5度！張家界荒野求生臨時喊卡 8人平分212萬獎金

外界關注的張家界七星山「荒野求生挑戰賽」因寒流來襲、氣溫驟降至零下5度，主辦方決定提前終止賽事，並宣佈剩下的8名選手全為冠軍，共同平分48萬元人民幣（約212萬元新台幣）獎金，享有終身免費暢遊七星山與張家界景區等特殊權益。主辦方強調，極端低溫恐致失溫與安全事故，停賽是基於選手安全作出的必要決定。

他在長白山「揮南韓國旗」　遭中國拒絕入境

他在長白山「揮南韓國旗」　遭中國拒絕入境

陸荒野求生賽僅存女選手「冷美人」突昏倒送醫 體檢未過退賽

陸荒野求生賽僅存女選手「冷美人」突昏倒送醫 體檢未過退賽

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

關鍵字：

張家界玻璃橋雲天渡

讀者迴響

熱門新聞

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

2026財運爆發三大星座！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落高雄

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面