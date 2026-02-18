　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初二財氣開始轉動！12生肖必拜年提醒　溫柔型長輩是屬馬屬蛇的貴人

文／命理老師 邱彥龍

今天是大年初二，正逢「雨水」節氣，是迎婿日、回娘家日也是開年社交日，在傳統農耕社會中，初二是開始走動人際，陰陽流通調和的時間，更是家族修復關係，財氣開始轉動的好日子，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初二千萬不要走錯門、拜錯人，否則全年白忙一場；初二走對門，拜對人，則順遂一整年。

▲雨水 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲初二正逢「雨水」節氣。（示意圖／unsplash）

大年初二禁忌

1. 不掃地、不倒垃圾：因為要把財氣留住，別把財運掃走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 不吵架、不翻舊帳：因為吵架代表全年家運不穩。

3. 不說喪氣話：如「死、病、破、倒」，因為不詛咒家人與自己。

4. 女兒、女婿不空手回娘家：因為這樣象徵幫娘家添福氣，而不是吃空娘家的福氣。

5. 不能過度飲酒：因為初二失態的話，象徵一整年容易失控，自招人禍。

▲初二禁忌 。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）

▲大年初二禁忌。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）

邱彥龍老師進一步提醒，大年初二還有一個很重要的習俗，就是『補拜女方家祖先』，這在古代是非常重要的陰陽平衡做法，寓意「感恩」女方家族，將女孩嫁到夫家，有興家之意，並可穩定感情，只可惜這樣的習俗逐漸消失，認為女兒出嫁為潑出去的水，斷源斷根，但現今社會，這項習俗對於無子嗣傳承只生女兒的家庭更為重要，這是一種飲水思源的根本。

十二生肖初二必拜（年）與禁忌提醒：

1. 屬馬、屬蛇

重點：調整一下自己的暴躁與衝動之氣。
必拜（年）：溫柔型長輩，能給你助力，也是你的貴人。
禁忌：過度喝酒與夜聊太晚，容易有口舌之亂。

2. 屬虎、屬兔

重點：找堅強的後盾與靠山，來年會更順利。
必拜（年）：回娘家或者找老師型貴人，能給你智慧與方向，未來不慌張。
禁忌：不要獨撐，太過於逞強，適時討救兵。

3. 屬猴、屬雞

重點：學會理財、守財庫或補財庫，來年財富增長。
必拜：多拜財神、土地公，未來財運旺。
禁忌：記得多聽，少表態，少說自我的計畫與規劃，聽就好，不然容易招小人與忌妒。

4. 屬鼠、屬豬

重點：多當人際調和者，這樣環境會和諧，人緣自然也會好。
必拜：地母、土地公、土地婆，提升運勢，擁有好人緣與財運。
禁忌：過度替人承擔責任，讓自己壓力過重，反而被借運。

5. 屬牛、屬龍、屬羊、屬狗

重點：穩穩扎根，把未來規劃計畫好，要有具體落實行動。
必拜（年）：守住自己的家族與家庭，並且跟身旁的核心圈拜年，守護並牢固關係，他們會是未來的動力與支持。
禁忌：不要攀談、過勞與過度運動，多給自己冷靜思考空間，讓自己充分休息，平衡好體力，是為了讓未來走更長遠的路。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出
賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：拿起部分頭蓋骨減壓「仍陷於危險」
小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒
初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看
大年初二不能洗衣服？　回娘家避開15禁忌：別睡午覺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初二財氣開始轉動！12生肖必拜年提醒　溫柔型長輩是屬馬屬蛇的貴人

台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

年度3大英雄！推土機超人、北捷勇者拚死救人　2英魂入祀忠烈祠

陳光復跌倒昏迷　蘇一峰嘆「看起來非常不妙」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒

初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看

初二國道18路段易塞　國5北上估堵14小時到深夜

今晨10.6℃！初二北東濕涼　雨區還會再擴大

鄭麗文法鼓山手抖「是神明在問好」！民俗專家：一拉下去就起乩

宜蘭大學產學力研發力全台前十　生資學群薪資力第三

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

初二財氣開始轉動！12生肖必拜年提醒　溫柔型長輩是屬馬屬蛇的貴人

台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

年度3大英雄！推土機超人、北捷勇者拚死救人　2英魂入祀忠烈祠

陳光復跌倒昏迷　蘇一峰嘆「看起來非常不妙」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒

初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看

初二國道18路段易塞　國5北上估堵14小時到深夜

今晨10.6℃！初二北東濕涼　雨區還會再擴大

鄭麗文法鼓山手抖「是神明在問好」！民俗專家：一拉下去就起乩

宜蘭大學產學力研發力全台前十　生資學群薪資力第三

奪命車禍！騎士撞左轉廂型車「肉身撞柱亡」　駕駛賠530萬獲緩刑

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

卸球衣變「生活小白」　詹詠然自嘲LKK菜鳥、想搭公車探索台北

台中男與12歲女網友滾床單下場慘了　法官判決出爐

初二財氣開始轉動！12生肖必拜年提醒　溫柔型長輩是屬馬屬蛇的貴人

台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

「藥師少女、我獨自升級」領軍！回顧2025冬番人氣動畫

【騎獨輪車推輪椅】超狂阿北蛇行搖擺超危險！

生活熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

春節爽放9天可以做什麼？網給答案：好爽喔

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

今晨10.6℃！初二北東濕涼　雨區還會再擴大

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

更多熱門

相關新聞

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

大年初二（18日）大樂透加碼，塔羅牌專家小孟老師發布最新12生肖運勢，提供民眾在新春期間參考。專家透露，當天刮刮樂財神方位在正南方，建議有興趣試手氣的民眾可往住家南方的彩券行走走；樂透好運生肖為鼠、牛、馬、猴、雞、狗，招財數字則為2、3、4、8。

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

過年1遊戲嗨炸卻邪門！10元底池「玩到12萬」

過年1遊戲嗨炸卻邪門！10元底池「玩到12萬」

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」

1習俗被年輕人狂嫌！大票勸保留：才能買零食

1習俗被年輕人狂嫌！大票勸保留：才能買零食

關鍵字：

邱彥龍運勢初二過年農曆新年

讀者迴響

熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

2026財運爆發三大星座！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落高雄

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面