北韓軍成俄羅斯「防線盾牌」　守住庫斯克州防烏軍翻盤

▲北韓軍特殊作戰部隊參與無人機操縱戰術訓練。（圖／翻攝自朝鮮中央電視）

記者羅翊宬／編譯

俄烏戰爭延燒之際，烏克蘭軍方首度證實，北韓部隊並未撤離俄羅斯庫斯克州（Kursk），目前仍有約8000至1萬人持續駐守並參與對烏作戰。儘管北韓官媒近期報導部分官兵返國消息，但烏方情報顯示，多數兵力仍留在前線，且在俄軍指揮下投入實戰行動。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）9日向韓媒《中央日報》透露，截至今年1月，北韓朝鮮人民軍部隊仍駐紮在庫斯克，在俄軍指揮下參與對烏克蘭的戰鬥行動，目前規模約8000人。不過依不同時間點與分析方式推估，總數「最多可達1萬人」。這也是烏方首度具體說明，在俄羅斯宣稱已於去年上半年收復庫斯克州後，北韓戰鬥部隊仍未撤出。

情報部門進一步指出，北韓軍不僅參與對烏克蘭邊境地區的砲擊，也投入空中與砲兵偵察，以及多管火箭系統（MLRS）射擊校正等任務。官員強調，北韓軍參與「空中偵察與砲兵引導」，意味其可能已實際操作或深度介入無人機任務，並在實戰中學習火箭砲運用戰術、提升打擊精準度。

由於烏軍目前大多撤離庫斯克州，當地戰況已從初期壕溝攻防轉為防禦作戰。分析認為，北韓軍現階段更可能被部署於「守勢」任務。庫斯克曾一度遭烏軍攻入，並被視為未來停火談判中可作為與俄方控制的頓巴斯與克里米亞交換的籌碼，如今北韓軍持續駐守，也被解讀為協助俄方穩住談判籌碼。

此外，GUR透露，約3000名北韓官兵已完成訓練並返國。這些人被認為將憑藉實戰經驗，回到部隊擔任教官，協助戰術教範與編制調整，甚至推動北韓武器現代化。

情報單位掌握，北韓分三階段派兵支援俄羅斯。首批約1萬1000人，來自第11（暴風）軍團與偵察總局所屬部隊；第二批再增派1000至3000人；第三批則為約6000名工兵部隊。總派兵規模推估達1萬7000至2萬人，其中約2000人陣亡、4000至5000人受傷。

對比之下，目前仍有8000至1萬人留在庫斯克州，顯示真正返國者恐屬少數。去年12月，北韓媒體曾公開工兵部隊返國儀式照片，約1000人與北韓最高領導人金正恩合影，部分人員則坐在輪椅上。更早在去年6月30日，北韓官媒也發布金正恩抱著覆蓋國旗棺木落淚的宣傳畫面，但畫面中棺木數量不到10具。