軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

高市眾院勝選擬放寬武器出口　成台灣潛艦國造「新技術」關鍵

▲▼日本海上自衛隊最上級隱形護衛艦「三隈號」停泊在橫須賀海上自衛隊海軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本海上自衛隊最上級隱形護衛艦「三隈號」停泊在橫須賀海上自衛隊海軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本自民黨在眾議院大選大勝後，首相高市早苗已著手推動解除武器出口限制及修訂國防政策，此舉可能改變第一島鏈的軍事平衡。對台灣而言，如果日本放寬出口管制，海軍是否能取得最先進的「最上級」（Mogami-class）護衛艦技術，以及新一代潛艦核心組件與動力系統，成為關注焦點。

專家認為，這不僅可加速台灣現有巡防艦換代，更可能大幅提升水下偵巡與反潛能力。

軍方人士指出，我國目前正在建造的輕型巡防艦雖能即時補充戰力，但面對中國海軍日益大型化、遠洋化的威脅，若日方釋出最上級護衛艦核心技術，將可突破「自動化」與「水下偵巡」的瓶頸。

最上級護衛艦排水量約3900至5500噸，配備全自動化系統與「多功能作戰中心」（CIC），編制員額僅90人，遠低於我軍同級艦約200人的人力需求，大幅減輕海軍人力壓力。該艦搭載OPY-2雷達與OQQ-25主被動聲納，匿蹤設計與水雷反制能力優異，適合台海複雜水下環境。

在潛艦技術方面，日本大鯨級潛艦的靜音與鋰電池動力系統世界領先。軍方人士透露，我國「潛艦國造」（IDS）計畫後續仍需穩定的先進動力供應鏈。如果日本放寬出口管制，提供關鍵組件、聲納系統及能源管理技術，將強化台灣水下不對稱作戰能力。

此外，日方研發的「12式反艦飛彈」增程型射程突破1000公里，具高精準度與長程打擊能力，是台灣源頭打擊策略的重要參考。我國已有自製雄三及增程雄三飛彈，未來雙方若能在引擎技術與抗電子干擾技術上交流，可進一步建構第一島鏈聯防網。

在無人系統領域，日本正加速水下無人載具（UUV）與長程偵察無人機的研發。若台灣能引進日製系統，並與美、日共用資料鏈結（Data Link），將大幅提升台海周邊異動的即時情報掌握能力。

另外，飛彈防禦體系亦是重點。日本具備愛國者飛彈（PAC-3）零組件生產能力，若在台灣設立區域維修中心或建立共同備份機制，可確保台灣在大規模衝突時獲得快速補給與技術支援。

更多新聞
