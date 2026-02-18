離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

▲人母氣前夫擺爛不分攤小孩扶養費，聲請小孩改從母姓被駁回。（示意圖／Pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北1名人母離婚後獨自扶養1名年幼子女，她氣憤前夫不分攤扶養費，反而留下一屁股債要她扛，因此以小孩與爸爸感情疏離等理由，聲請小孩改從母姓，新北地院審理認為，人母不滿前夫不負責任，遷怒前夫的姓氏令她看了礙眼，小孩改從母姓並非出於對未成年子女最佳利益考量，裁定駁回人母的聲請，可抗告。

這名人母主張，2023年7月和前夫經法院調解離婚，前夫與她及小孩同住約1年、2024年11月搬走，被她要求分攤小孩扶養費，前夫就斷絕聯繫、不再跟小孩會面交往，更沒付錢，若小孩續從父姓，對人格成長發展有不利影響，因此為小孩聲請改從母姓，小孩也願意。

前夫不出庭也沒具狀答辯，法官囑託兒福團體協助訪視，人母表示前夫不分攤小孩的扶養費，還留下一屁股債給她扛，她對前夫的姓氏很反感、也不想讓小孩跟爸爸再有牽扯，她有正職工作並偶爾兼職，加上家人資助，有能力維持小孩穩定就學和衣食無缺。

小孩表示媽媽比爸爸更能照顧，若需要幫忙、都是找媽媽處理，爸爸不會分工家事、只會自己玩手機，所以會等媽媽安排好，再跟爸爸見面，但不想跟爸爸一起吃飯，在公園聊天就好。

訪視後的評估報告指出，小孩知道爸媽會為了探視問題吵架，比較在意媽媽的決定，對媽媽的評價很正向，雖不抗拒跟爸爸見面，但僅願簡單互動相處，不想太深入，評估報告建議目前改變小孩姓氏無急迫性，但若男方確實沒分攤小孩扶養費，則小孩改從母姓並無不妥。

法官看出端倪，認為小孩跟爸爸的關係可能漸漸生疏，與媽媽的依附與親情關係良好正向，但與爸爸的親情連結仍在，女方未舉證小孩從父姓會出現疑惑、身分認同混亂、與母系親屬易生隔閡等情事，可見從父姓並沒影響小孩日常生活與人格發展。

法官指本件癥結在於女方不滿前夫擺爛，遷怒前夫姓氏令她覺得礙眼，小孩雖願改從母姓，但不排除是迎合媽媽的好惡，難以認定確有積極意願，加上女方未提出和前夫具體約定分攤扶養義務方式，也沒證明男方從沒付錢、或男方拒絕探視小孩，目前看不出有任何迫切需求，或符合未成年子女最佳利益，據此駁回女方本件聲請，可抗告。