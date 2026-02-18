　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

▲▼高溫,健康風險,孕婦,高齡者,孩童,小孩,夏天,酷暑,暑假,慢性病。（圖／Pexels）

▲人母氣前夫擺爛不分攤小孩扶養費，聲請小孩改從母姓被駁回。（示意圖／Pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北1名人母離婚後獨自扶養1名年幼子女，她氣憤前夫不分攤扶養費，反而留下一屁股債要她扛，因此以小孩與爸爸感情疏離等理由，聲請小孩改從母姓，新北地院審理認為，人母不滿前夫不負責任，遷怒前夫的姓氏令她看了礙眼，小孩改從母姓並非出於對未成年子女最佳利益考量，裁定駁回人母的聲請，可抗告。

這名人母主張，2023年7月和前夫經法院調解離婚，前夫與她及小孩同住約1年、2024年11月搬走，被她要求分攤小孩扶養費，前夫就斷絕聯繫、不再跟小孩會面交往，更沒付錢，若小孩續從父姓，對人格成長發展有不利影響，因此為小孩聲請改從母姓，小孩也願意。

前夫不出庭也沒具狀答辯，法官囑託兒福團體協助訪視，人母表示前夫不分攤小孩的扶養費，還留下一屁股債給她扛，她對前夫的姓氏很反感、也不想讓小孩跟爸爸再有牽扯，她有正職工作並偶爾兼職，加上家人資助，有能力維持小孩穩定就學和衣食無缺。

小孩表示媽媽比爸爸更能照顧，若需要幫忙、都是找媽媽處理，爸爸不會分工家事、只會自己玩手機，所以會等媽媽安排好，再跟爸爸見面，但不想跟爸爸一起吃飯，在公園聊天就好。

訪視後的評估報告指出，小孩知道爸媽會為了探視問題吵架，比較在意媽媽的決定，對媽媽的評價很正向，雖不抗拒跟爸爸見面，但僅願簡單互動相處，不想太深入，評估報告建議目前改變小孩姓氏無急迫性，但若男方確實沒分攤小孩扶養費，則小孩改從母姓並無不妥。

法官看出端倪，認為小孩跟爸爸的關係可能漸漸生疏，與媽媽的依附與親情關係良好正向，但與爸爸的親情連結仍在，女方未舉證小孩從父姓會出現疑惑、身分認同混亂、與母系親屬易生隔閡等情事，可見從父姓並沒影響小孩日常生活與人格發展。

法官指本件癥結在於女方不滿前夫擺爛，遷怒前夫姓氏令她覺得礙眼，小孩雖願改從母姓，但不排除是迎合媽媽的好惡，難以認定確有積極意願，加上女方未提出和前夫具體約定分攤扶養義務方式，也沒證明男方從沒付錢、或男方拒絕探視小孩，目前看不出有任何迫切需求，或符合未成年子女最佳利益，據此駁回女方本件聲請，可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」　萬人驚呆：真的有
諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一
鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的1
結紮又中！妻怒「你的種給我1000萬」　鑑定出爐
初二買彩券「財神爺在南方！」　專家點名5生肖：財運超旺
中國選手「惡意阻擋」遭取消成績！後續賽程都無法參加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

荷蘭女單車環島遭動物咬傷　台東警協調民眾載送花蓮就醫

初二暗夜惡火吞噬製茶廠！夫妻跳窗逃生2傷...全面燃燒畫面曝

恐怖男持刀恐嚇毀損新園檳榔攤　東港警火速逮人並聲請保護令

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次　消防局曝：7成5山難都在這

奪命車禍！騎士撞左轉廂型車「肉身撞柱亡」　駕駛賠530萬獲緩刑

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

荷蘭女單車環島遭動物咬傷　台東警協調民眾載送花蓮就醫

初二暗夜惡火吞噬製茶廠！夫妻跳窗逃生2傷...全面燃燒畫面曝

恐怖男持刀恐嚇毀損新園檳榔攤　東港警火速逮人並聲請保護令

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次　消防局曝：7成5山難都在這

奪命車禍！騎士撞左轉廂型車「肉身撞柱亡」　駕駛賠530萬獲緩刑

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

NBA最新年度MVP預測排行出爐　SGA居冠、康寧漢與溫班亞瑪擠進前5

連跑步都做不到！布萊恩慢性背傷惡化　洛磯：須當他無法出賽

慢性疲勞、失眠「靜脈雷射療法」助改善　醫曝6種人適合

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

15至24歲自殺率10年爆增逾8成　校園家庭為培養青少年復原力關鍵

春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書

【給媽媽幫我收好】小黑狗拿到紅包到處炫耀　最後交給媽保管

社會熱門新聞

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

即／蘆洲暗夜大火　三重人都聞到臭味

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

死囚自稱「戒菸捐款可教化」　求再審遭駁回

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

五股民宅火警　陽台雜物起火

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次

更多熱門

相關新聞

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

藝人張兆志曾和許允樂有過一段婚姻，兩人2023年離婚，女方在2025年再婚李玉璽。最近張兆志上YouTube節目分享離婚內幕，同時也透露自己在離婚前曾大崩潰過一次，引發熱議。

送神明金牌「洗門風」　高中保全騙同事上百萬

送神明金牌「洗門風」　高中保全騙同事上百萬

人夫帶小三回家上床　子女錄下呻吟聲助母提告

人夫帶小三回家上床　子女錄下呻吟聲助母提告

「新家」變冷戰導火線　婚前買預售、婚後過戶算誰的？

「新家」變冷戰導火線　婚前買預售、婚後過戶算誰的？

名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」

名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」

關鍵字：

姓氏人格扶養費離婚從母姓最佳利益

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

2026財運爆發三大星座！

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面