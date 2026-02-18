末端攻擊高達5馬赫　殲-15掛載鷹擊-15威逼美航母

▲鷹擊-15反艦導彈在2025年北京九三大閱兵首度亮相。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

才在去年九三大閱兵首度公開的鷹擊-15反艦導彈，被發現已掛載在殲-15艦載戰鬥機上進行訓練。鷹擊-15的問世就被陸媒盛讚是海上頂級武器，憑藉著其遠射程同時可全程保持超音速飛行，具備強大的突防和毀傷能力，威懾高價值水面戰艦。

一架殲-15被拍攝到疑似翼下攜帶了2枚鷹擊-15，正飛越大陸某地一棟建築物的樓頂，意味著這款新型的反艦導彈很可能已達到足以部署於一線航母航空兵的作戰成熟度。殲-15與鷹擊-15的強強組合，將能夠在超過500公里的射程內威脅美國航母戰鬥群。

▼大陸民眾拍到一架殲-15艦載戰機疑似翼下掛載2枚最新型的鷹擊-15反艦導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

資料顯示，鷹擊-15採用錐形彈頭和圓柱形彈體，軸對稱四內切式進氣道，先進的制導方式及強大的抗干擾能力，為衛星中段修正+主動雷達末制導+紅外成像複合體制。其戰鬥部為300公斤左右的半穿甲高爆彈頭，爆炸威力大，只需命中1枚導彈，即可讓萬噸級別的大型防空驅逐艦或導彈巡洋艦喪失海戰能力，甚至在多枚齊射的前提下，可擊毀數萬噸級以上的航母。

鷹擊-15飛行模式為亞音速+超音速，意即導彈在巡航階段，採取0.8-0.9馬赫亞音速飛行方式，而在末端攻擊階段，沖壓發動機啟動加速突防，最大飛行速度在3-5馬赫，不易被艦載防空系統攔截。而這枚反艦導彈甚至在末端攻擊目標時，衝刺速度可到達5-6馬赫，也因此有分析認為其應屬於高超音速導彈。

此次曝光殲-15與鷹擊-15的結合，通過將高速海上打擊能力從陸基轟炸機和水面戰艦延伸至移動航母平台，加強分層反介入/區域拒止架構。據估計，每枚鷹擊-15僅需數百萬美元，相對於價值超過130億美元的航空母艦而言，是一種成本極低的非對稱作戰手段。

分析指出，若一架殲-15掛載2枚鷹擊-15並經過一次空中加油後，可對1000到1500公里範圍內的敵方小型海上編隊進行致命打擊。必要時，鷹擊-15還可以攻擊陸地固定目標，擴展解放軍航母戰鬥群的任務多樣性。未來殲-15若得到殲-35的掩護，甚至可以掛載4枚鷹擊-15，轉型為攻擊機，打擊敵方海岸及陸地縱深目標。

▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）