　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

末端攻擊高達5馬赫　殲-15掛載鷹擊-15威逼美航母

▲▼鷹擊-15反艦導彈在2025年北京九三大閱兵首度亮相。（圖／翻攝自央視）

鷹擊-15反艦導彈在2025年北京九三大閱兵首度亮相。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

才在去年九三大閱兵首度公開的鷹擊-15反艦導彈，被發現已掛載在殲-15艦載戰鬥機上進行訓練。鷹擊-15的問世就被陸媒盛讚是海上頂級武器，憑藉著其遠射程同時可全程保持超音速飛行，具備強大的突防和毀傷能力，威懾高價值水面戰艦。

一架殲-15被拍攝到疑似翼下攜帶了2枚鷹擊-15，正飛越大陸某地一棟建築物的樓頂，意味著這款新型的反艦導彈很可能已達到足以部署於一線航母航空兵的作戰成熟度。殲-15與鷹擊-15的強強組合，將能夠在超過500公里的射程內威脅美國航母戰鬥群。

▼大陸民眾拍到一架殲-15艦載戰機疑似翼下掛載2枚最新型的鷹擊-15反艦導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼大陸民眾拍到一架殲-15艦載戰機疑似翼下掛載2枚最新型的鷹擊-15反艦導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

資料顯示，鷹擊-15採用錐形彈頭和圓柱形彈體，軸對稱四內切式進氣道，先進的制導方式及強大的抗干擾能力，為衛星中段修正+主動雷達末制導+紅外成像複合體制。其戰鬥部為300公斤左右的半穿甲高爆彈頭，爆炸威力大，只需命中1枚導彈，即可讓萬噸級別的大型防空驅逐艦或導彈巡洋艦喪失海戰能力，甚至在多枚齊射的前提下，可擊毀數萬噸級以上的航母。

鷹擊-15飛行模式為亞音速+超音速，意即導彈在巡航階段，採取0.8-0.9馬赫亞音速飛行方式，而在末端攻擊階段，沖壓發動機啟動加速突防，最大飛行速度在3-5馬赫，不易被艦載防空系統攔截。而這枚反艦導彈甚至在末端攻擊目標時，衝刺速度可到達5-6馬赫，也因此有分析認為其應屬於高超音速導彈。

此次曝光殲-15與鷹擊-15的結合，通過將高速海上打擊能力從陸基轟炸機和水面戰艦延伸至移動航母平台，加強分層反介入/區域拒止架構。據估計，每枚鷹擊-15僅需數百萬美元，相對於價值超過130億美元的航空母艦而言，是一種成本極低的非對稱作戰手段。

分析指出，若一架殲-15掛載2枚鷹擊-15並經過一次空中加油後，可對1000到1500公里範圍內的敵方小型海上編隊進行致命打擊。必要時，鷹擊-15還可以攻擊陸地固定目標，擴展解放軍航母戰鬥群的任務多樣性。未來殲-15若得到殲-35的掩護，甚至可以掛載4枚鷹擊-15，轉型為攻擊機，打擊敵方海岸及陸地縱深目標。

▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話
Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
大樂透1億元頭獎一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

末端攻擊高達5馬赫　殲-15掛載鷹擊-15威逼美航母

北韓兵「手臂著火照樣衝」　烏軍驚喊：這是肉盾攻擊！

俄烏戰爭逼近第4年　美智庫：軍事傷亡恐達200萬人

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

末端攻擊高達5馬赫　殲-15掛載鷹擊-15威逼美航母

北韓兵「手臂著火照樣衝」　烏軍驚喊：這是肉盾攻擊！

俄烏戰爭逼近第4年　美智庫：軍事傷亡恐達200萬人

五股民宅大年初一火警！陽台起火消防員緊急灌救

NBA明星賽改制大成功！　收視率出爐狂漲「87%」開紅盤

WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

西西帕斯闖卡達16強　次輪強碰梅德韋傑夫上演第15度對決

2025億元彩券得主翻盤！女性、熟齡族大增　生肖馬和雞最會中

WBC回顧／黑馬重啟？以色列2017逆襲　英國、捷克首勝再戰2026

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

台中市最強運！　去年各縣市威力彩、大樂透頭獎戰績一文看

末端攻擊高達5馬赫　殲-15掛載鷹擊-15威逼美航母

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

軍武熱門新聞

殲-15掛載鷹擊-15亮相威懾美航母

北韓兵「手臂著火照衝」　烏軍：是肉盾攻擊

烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝

俄烏戰爭第4年　美智庫：軍事傷亡估200萬人

菲律賓加速合作日本　中共面臨「兩線威脅」

055艦支援攻台利器鷹擊-18C亮相

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」

俄羅斯蘇-75傳出即將首飛

自民黨大勝衝擊防衛政策　現實面恐難執行

日本防衛政策轉捩點　中俄朝加強軍事威脅

C-130H機組員「執行疏運是榮譽」

開箱國軍「單兵戰傷急救包」

4枚Mk 54型演習魚雷　追蹤美軍核潛艇

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

更多熱門

相關新聞

中國加速擴建核武基地　四川深山衛星照曝

中國加速擴建核武基地　四川深山衛星照曝

《紐約時報》披露的最新衛星影像，中國正加速擴張其核武軍備，且地點就選在四川省雲霧繚繞的偏遠山谷。專家分析，這些秘密據點的翻新與擴建，顯示北京正為了新時代的大國競爭做準備，此舉不僅讓全球軍控體系面臨崩解，更可能在未來的台海危機中，削弱美國對中方的核嚇阻能力。

瓦格納轉型「免洗特工」仲介　鎖定1族群洗腦

瓦格納轉型「免洗特工」仲介　鎖定1族群洗腦

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

學者：日加速武器出口　對台灣安全紅利與風險擴張並存

055艦支援攻台利器鷹擊-18C亮相

055艦支援攻台利器鷹擊-18C亮相

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

關鍵字：

鷹擊-15殲-15反艦導彈航母戰鬥群大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

2026財運爆發三大星座！

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落高雄

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

春節爽放9天可以做什麼？網給答案：好爽喔

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面