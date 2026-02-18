走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

▲營養師高敏敏。（圖／高敏敏提供）

記者胡至欣／採訪報導

農曆春節期間，許多民眾擔心「每逢佳節胖三斤」。過年最容易讓人胖的，往往不是年夜飯那一頓，而是走春拜年時客廳茶几上那盤「永遠有人補貨」的零食，看似隨手吃幾口，實則掉進「少量多次＋高糖高油＋含糖飲」的陷阱：熱量默默超標、血糖上上下下，嘴巴更停不下來。營養師高敏敏特別分享「3招輕盈吃」法，教你擺脫無意識進食的危機。

為何零食會讓你「停不下來」？營養師揭3大關鍵

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼我們在聊天時，手會不由自主地伸向零食？高敏敏分析，這並非單純意志力薄弱，而是受生理與環境影響：

1. 血糖雲霄飛車：高糖高油零食會導致血糖快速波動，當血糖驟降時，大腦會發出訊號讓你更渴望甜食。

2. 口感與重口味：零食多具備「脆、香、鹹」的特性，這種感官刺激極易誘發大腦的獎勵機制，越吃越「涮嘴」。

3. 社交無意識陷阱：走春聊天是社交重頭戲，當注意力集中在話題時，大腦會忽略「飽足感」訊號，導致熱量超標。

地雷清單：一口不大，熱量驚人

至於走春零食界誰最容易「踩雷」？高敏敏直指，糖果、餅乾、肉乾都是高風險選手，因為「一口不大」最可怕，糖、油、鈉又常偏高，血糖起伏快、味道越嚼越香，很容易一路吃過量。堅果雖然常被認為比較健康，但若沒有分量控制，一樣可能不小心把熱量吃爆；瓜子更是典型「可以一直嗑，然後熱量也一直進來」的類型，時間一長，累積很驚人。

▲營養師高敏敏傳授3招輕盈吃。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

「一口接一口」如何止血？營養師傳授3招輕盈吃

1. 小碟子分裝法：絕對不要直接整包拿著吃！先將預計食用的份量裝入小碟子，視覺化食入量，吃完就停。

2. 配無糖茶或水：讓口腔有事情做、也降低一直想咀嚼的慾望。

3. 限定時間吃：設定專屬的「點心時間」，而不是讓零食全天候出現在手邊。

飲料選對 負擔減一半

高敏敏特別強調，含糖飲料是增加食慾的幫兇。血糖大幅起伏會讓人更想吃東西。若真的想喝甜的，務必相對應減少零食攝取量；最佳選擇仍是水、無糖茶或無糖氣泡水，維持代謝穩定。

聰明替代：健康與年味兼具

想要兼顧年味又不要太罪惡，她也推薦3種更好招待的替代選項：

1. 原味堅果（小份量）：取代調味堅果，控制油脂攝取。

2. 烤栗子：具備天然甜味與飽足感，熱量較一般糕點低。

3. 多色水果切盤：以鮮豔色彩增添年味，豐富的纖維還能幫助腸胃蠕動。

最後她強調，過年零食不是禁區，問題是「一路吃到初五」的續航模式。把零食從整包改成小碟、把含糖飲換成無糖、把零食從全天候改成限時段，才是走春不腫一圈的核心策略。