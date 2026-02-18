　
    • 　
>
走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

▲營養師高敏敏。（圖／高敏敏提供）

▲營養師高敏敏。（圖／高敏敏提供）

記者胡至欣／採訪報導

農曆春節期間，許多民眾擔心「每逢佳節胖三斤」。過年最容易讓人胖的，往往不是年夜飯那一頓，而是走春拜年時客廳茶几上那盤「永遠有人補貨」的零食，看似隨手吃幾口，實則掉進「少量多次＋高糖高油＋含糖飲」的陷阱：熱量默默超標、血糖上上下下，嘴巴更停不下來。營養師高敏敏特別分享「3招輕盈吃」法，教你擺脫無意識進食的危機。

為何零食會讓你「停不下來」？營養師揭3大關鍵

為什麼我們在聊天時，手會不由自主地伸向零食？高敏敏分析，這並非單純意志力薄弱，而是受生理與環境影響：

1. 血糖雲霄飛車：高糖高油零食會導致血糖快速波動，當血糖驟降時，大腦會發出訊號讓你更渴望甜食。

2. 口感與重口味：零食多具備「脆、香、鹹」的特性，這種感官刺激極易誘發大腦的獎勵機制，越吃越「涮嘴」。

3. 社交無意識陷阱：走春聊天是社交重頭戲，當注意力集中在話題時，大腦會忽略「飽足感」訊號，導致熱量超標。

地雷清單：一口不大，熱量驚人

至於走春零食界誰最容易「踩雷」？高敏敏直指，糖果、餅乾、肉乾都是高風險選手，因為「一口不大」最可怕，糖、油、鈉又常偏高，血糖起伏快、味道越嚼越香，很容易一路吃過量。堅果雖然常被認為比較健康，但若沒有分量控制，一樣可能不小心把熱量吃爆；瓜子更是典型「可以一直嗑，然後熱量也一直進來」的類型，時間一長，累積很驚人。

▲「一口接一口」如何止血？營養師傳授3招輕盈吃。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲營養師高敏敏傳授3招輕盈吃。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

「一口接一口」如何止血？營養師傳授3招輕盈吃

1. 小碟子分裝法：絕對不要直接整包拿著吃！先將預計食用的份量裝入小碟子，視覺化食入量，吃完就停。

2. 配無糖茶或水：讓口腔有事情做、也降低一直想咀嚼的慾望。

3. 限定時間吃：設定專屬的「點心時間」，而不是讓零食全天候出現在手邊。

飲料選對 負擔減一半

高敏敏特別強調，含糖飲料是增加食慾的幫兇。血糖大幅起伏會讓人更想吃東西。若真的想喝甜的，務必相對應減少零食攝取量；最佳選擇仍是水、無糖茶或無糖氣泡水，維持代謝穩定。

聰明替代：健康與年味兼具

想要兼顧年味又不要太罪惡，她也推薦3種更好招待的替代選項：

1. 原味堅果（小份量）：取代調味堅果，控制油脂攝取。

2. 烤栗子：具備天然甜味與飽足感，熱量較一般糕點低。

3. 多色水果切盤：以鮮豔色彩增添年味，豐富的纖維還能幫助腸胃蠕動。

最後她強調，過年零食不是禁區，問題是「一路吃到初五」的續航模式。把零食從整包改成小碟、把含糖飲換成無糖、把零食從全天候改成限時段，才是走春不腫一圈的核心策略。

小港彩券行「連2天」開出大紅包！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

過年走春零食嘴饞小碟子法血糖堅果瓜子熱量健康年節營養師高敏敏

