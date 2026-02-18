　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年怕胖？營養師點名5大「隱形熱量刺客」：雞湯、滷味上榜

▲營養師高敏敏。（圖／高敏敏提供）

▲營養師高敏敏。（圖／高敏敏提供）

記者胡至欣／採訪報導

農曆新年親友團聚，桌上少不了大魚大肉，但豐盛美味的佳餚中，其實隱藏著許多「熱量刺客」。清湯、滷味、羹湯、蘿蔔糕等，外表低調，熱量與油脂卻不容小覷，還常常一不小心就續碗。營養師高敏敏特別整理「年菜隱形熱量 TOP5」，並教大家幾個關鍵吃法，照樣能吃得開心、不必擔心年後腫一圈。

▲▼年菜隱形熱量TOP5。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲年菜隱形熱量TOP5。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

小心！這五大年菜是「隱形熱量王」

高敏敏表示，年菜變胖的主因多半是「熱量」加上「份量」雙重連擊。以下為五大熱量陷阱：

1. 勾芡羹湯類：像佛跳牆、干貝羹，料多豐富，其實熱量主要來自澱粉勾芡+油脂，一大鍋就能破2,000大卡

2. 紅燒滷味類：東坡肉、紅燒獅子頭、滷蹄膀，油脂都藏在滷汁裡，豆干、米血特別會吸油，吃的是「料＋滷汁」。

3. 煎製澱粉：像蘿蔔糕、油飯，單看原料不高熱量，但一煎油量就直接翻倍。

4. 清湯型肉湯：燉全雞湯、肉湯看起來清，但油脂其實都乳化在湯裡，一碗一碗喝很容易超量。

5. 年菜沾醬：沙茶、甜辣醬、蒜蓉醬，一小匙就有不少油脂，常常不知不覺一直加。

看不見的油最危險！營養師教你「輕盈3招」

至於哪些菜最容易「看起來清淡但其實油脂高」？高敏敏直白點出四大類：湯、羹、滷、煎都要小心。尤其是那種「喝得到油、卻看不到油」的湯最容易被輕忽；另外滷味放冷後，油脂會重新附著在食物表面，吃起來更容易把油一口口吃進去。

針對難以抗拒美食的民眾，高敏敏分享三個最不折磨人的「砍熱量」做法：

1. 勾芡類：吃料不喝湯

2. 沾醬：改用小碟子沾取，不要整個食物泡進去。

3. 湯品：先撈油再喝，或「只喝半碗」，避免熱量默默灌進身體。

吃法順序是關鍵：先吃蔬菜，最後再碰澱粉

想避免年菜吃到失控，除了選菜，吃飯順序更是關鍵。高敏敏建議一桌年菜可以照這個節奏走：先吃蔬菜（約1.5個拳頭）再吃蛋豆魚肉（1個手掌）最後才是澱粉（8分滿碗）及勾芡類料理。她解釋，這樣安排比較不會一開始就讓血糖衝高，也能降低「越吃越餓、越吃越想續碗」的失控機率。

剩菜改造計畫：拒絕油上加油

過年吃不完的年菜怎麼辦？她提醒剩菜再加熱，最怕你做出「油上加油」的二次創作：再煎、再炸、再加油都先踩煞車。滷味可以先用熱水快速燙過「去油」；羹湯類可加水稀釋，並補進大量蔬菜增加纖維；肉類則先切掉明顯油脂，再搭配青菜清炒。核心原則很簡單：別讓熱量再疊加，你就已經贏一半。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

過年飲食年菜熱量年夜飯勾芡羹湯佛跳牆滷味東坡肉蘿蔔糕油飯雞湯沾醬沙茶醬健康營養師高敏敏

