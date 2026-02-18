過年怕胖？營養師點名5大「隱形熱量刺客」：雞湯、滷味上榜

▲營養師高敏敏。（圖／高敏敏提供）

記者胡至欣／採訪報導

農曆新年親友團聚，桌上少不了大魚大肉，但豐盛美味的佳餚中，其實隱藏著許多「熱量刺客」。清湯、滷味、羹湯、蘿蔔糕等，外表低調，熱量與油脂卻不容小覷，還常常一不小心就續碗。營養師高敏敏特別整理「年菜隱形熱量 TOP5」，並教大家幾個關鍵吃法，照樣能吃得開心、不必擔心年後腫一圈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲年菜隱形熱量TOP5。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

小心！這五大年菜是「隱形熱量王」

高敏敏表示，年菜變胖的主因多半是「熱量」加上「份量」雙重連擊。以下為五大熱量陷阱：

1. 勾芡羹湯類：像佛跳牆、干貝羹，料多豐富，其實熱量主要來自澱粉勾芡+油脂，一大鍋就能破2,000大卡。

2. 紅燒滷味類：東坡肉、紅燒獅子頭、滷蹄膀，油脂都藏在滷汁裡，豆干、米血特別會吸油，吃的是「料＋滷汁」。

3. 煎製澱粉：像蘿蔔糕、油飯，單看原料不高熱量，但一煎油量就直接翻倍。

4. 清湯型肉湯：燉全雞湯、肉湯看起來清，但油脂其實都乳化在湯裡，一碗一碗喝很容易超量。

5. 年菜沾醬：沙茶、甜辣醬、蒜蓉醬，一小匙就有不少油脂，常常不知不覺一直加。

看不見的油最危險！營養師教你「輕盈3招」

至於哪些菜最容易「看起來清淡但其實油脂高」？高敏敏直白點出四大類：湯、羹、滷、煎都要小心。尤其是那種「喝得到油、卻看不到油」的湯最容易被輕忽；另外滷味放冷後，油脂會重新附著在食物表面，吃起來更容易把油一口口吃進去。

針對難以抗拒美食的民眾，高敏敏分享三個最不折磨人的「砍熱量」做法：

1. 勾芡類：吃料不喝湯。

2. 沾醬：改用小碟子沾取，不要整個食物泡進去。

3. 湯品：先撈油再喝，或「只喝半碗」，避免熱量默默灌進身體。

吃法順序是關鍵：先吃蔬菜，最後再碰澱粉

想避免年菜吃到失控，除了選菜，吃飯順序更是關鍵。高敏敏建議一桌年菜可以照這個節奏走：先吃蔬菜（約1.5個拳頭）→再吃蛋豆魚肉（1個手掌）→最後才是澱粉（8分滿碗）及勾芡類料理。她解釋，這樣安排比較不會一開始就讓血糖衝高，也能降低「越吃越餓、越吃越想續碗」的失控機率。

剩菜改造計畫：拒絕油上加油

過年吃不完的年菜怎麼辦？她提醒剩菜再加熱，最怕你做出「油上加油」的二次創作：再煎、再炸、再加油都先踩煞車。滷味可以先用熱水快速燙過「去油」；羹湯類可加水稀釋，並補進大量蔬菜增加纖維；肉類則先切掉明顯油脂，再搭配青菜清炒。核心原則很簡單：別讓熱量再疊加，你就已經贏一半。