大陸 大陸焦點 特派現場

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

▲行員正幫陶小姐整理鈔票。（圖／翻攝自微博）

▲行員正幫陶小姐整理鈔票。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海近日發生一起「藏錢惹禍」的插曲。一名陶小姐表示，家中長輩擔心突發狀況需要現金，又怕遇到詐騙、不熟悉網銀操作，便把5萬元（人民幣，下同，約台幣22.7萬元）現金用舊衣包起來，藏在洗手台下方櫃子內，未料水管滲漏未及時發現，紙鈔遭泡水發霉、黏連破損，家人為此四處奔走求助。

據《上觀新聞》報導，陶小姐說，長輩發現紙鈔受損後十分焦急，也擔心被子女責怪，曾試著自行晾乾處理，但效果有限，部分紙鈔已嚴重黏連甚至破裂。無奈之下，她陪同長輩前往多家銀行詢問兌換，卻一再遭以「櫃台繁忙」「需再請示」「無法處理」等理由婉拒，讓一家人幾乎想放棄。

▲▼老人將「22萬現金」藏水槽下竟泡水發霉。（圖／翻攝自微博）

▲行員耗費三小時整理完畢。（圖／翻攝自微博）

報導指出，陶小姐一家最後抱著試試看的心態，前往上海銀行閔行支行求助。當班櫃員與主管了解情況後，當場協助處理大量霉爛、受損紙鈔，放棄午休、連續處理約3小時，逐張分揀、拼接、鑑別，過程中手指也沾滿霉污變黑，並多次以電話與拍照方式聯繫總行現金中心協調，希望讓民眾一次辦妥、不必再跑第二趟。

陶小姐回憶，原本其中近10張紙鈔破損特別嚴重，家人都認為可能無法兌換，但行員仍不斷嘗試拼接、核對，「他們說老百姓存錢不容易」，最後依照人民銀行殘損幣兌換標準，共計4萬9900元順利完成鑑定與兌換，最大程度替長輩挽回損失。

上海銀行也提醒，家中不宜長期存放大量現金，建議及早存入銀行以確保安全；若需保留少量現金，應注意防潮、防火、防蛀，避免造成財務損失。

02/16

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

