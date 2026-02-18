　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

▲外送員「60kg訂單」全扛上車。（圖／翻攝自微博）

▲外送員「60kg訂單」全扛上車。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞近日一張外送員以電動車配送近120斤（60公斤）年貨的照片在網路上引發熱議。顧客表示，自己原本刻意分4次下單，希望減輕外送員負擔，卻仍被系統合併配送，畫面中電動車被貨物層層掛滿、車身傾斜，行車安全引發外界關注。

據《逐浪新聞》報導，該名顧客在沃爾瑪購買米、麵、食用油等年貨，總重量接近120斤。雖然分批下單，平台仍將訂單派給同一名外送員，導致後照鏡幾乎被遮擋。沃爾瑪回應，這起情況屬第三方物流平台的「錯誤調度」，為偶發事件，已要求檢討並承諾整改。

▲陸外送員超載狀況屢見不鮮。（圖／翻攝自微博）

▲陸外送員超載狀況屢見不鮮。（圖／翻攝自微博）

報導指出，類似配送安全爭議並非首次出現。2025年10月，山姆會員店就曾因配送員以兩輪電動車運送大量、大件商品，多次出現行車險象而遭輿論批評。由於山姆商品主打「大包裝、囤貨型」，單筆訂單重量動輒超過50斤，騎士一車多掛、貨物堆疊過高、遮擋視線的情況並不少見。

在責任歸屬方面，山姆指出配送業務外包給第三方平台，消費者若有疑慮應向物流方反映；物流平台則稱車輛由外送員自備，僅能承諾優化限重機制，雙方說法也引發外界對責任切割的質疑。

▲▼外送員「60kg訂單」全扛上車。（圖／翻攝自微博）

▲多個外送平台均出現系統派單超載現象。（圖／翻攝自微博）

此外，外送員的工作處境同樣受到關注。報導指出，單筆配送費約5至11元（人民幣，下同），即便超過百斤的訂單也未必有重量補貼，若配送超時，罰款卻可能高達50至500元，迫使騎士在安全與時效之間承擔更大風險。

在輿論壓力下，山姆於2025年10月22日宣布啟動配送安全升級措施，包括在天津、武漢、長沙等地試點改用電動三輪車或四輪車配送大件商品，並規劃逐步推廣至全中國，同時導入貨物體積標示、智慧派單與超量訂單攔截等機制。

不過，截至2026年2月，東莞仍出現兩輪電動車超載配送的案例，顯示相關整改措施尚未全面落實。外界也指出，在配送計價仍以「拚單量」為主、重量補貼有限的情況下，平台的安全改革仍有待進一步檢驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫
安芝儇被爆熱戀！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追
快訊／25歲港男陳屍5星飯店沙發　現場驚見整瓶化工原料
韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

快訊／湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕全家忘帶鑰匙　把貓丟進家裡「5分鐘後門開了」

冬奧奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌回嗆：我是史上最成功！

初二吃湯圓噎到　港92歲翁不治身亡

美官員稱中國進行地下核試　對外揭露新細節

習近平：中美關係希望在人民

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

快訊／湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕全家忘帶鑰匙　把貓丟進家裡「5分鐘後門開了」

冬奧奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌回嗆：我是史上最成功！

初二吃湯圓噎到　港92歲翁不治身亡

美官員稱中國進行地下核試　對外揭露新細節

習近平：中美關係希望在人民

坐過站不知所措　美和警暖心護送學生返家展現為民服務精神

不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

新北男閃避警眼神遭攔　一查「你被通緝2個月」傻眼了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完送女兒回馬公　返家途中遇劫

春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

周星馳過年「親選幸運兒送大禮」　釣出柯佳嬿吐55字真心話

孩子送急診別只說「怪怪的」　醫教「3大描述技巧」更快判斷危險

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

不讓愛缺席！台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

大陸熱門新聞

湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕忘帶鑰匙　把貓丟進去「5分後門開了」

陸美甲店混用工具未消毒致多人「感染HPV」

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

千元「粉色鳳梨」在陸爆紅！買家驚：像糖果

機器人取代軍人？解放軍：它們沒「家」沒「媽」

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

在百層樓高空漫步　張家界「雲天渡」考驗遊客強心臟

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌：荒謬！

中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

更多熱門

相關新聞

陸春節高速公路免費首日現「車龍」 電動車主「短充多次」大挑戰

陸春節高速公路免費首日現「車龍」 電動車主「短充多次」大挑戰

大陸2026年春節連假高速公路免費通行於今（15）日0時啟動，首日夜裡便出現排隊等候通行的車流。湖北預估假期期間日均車流量約235萬輛，較去（2025）年同期增加約8.3%；河南則預測9天總車流量可突破2700萬輛。隨著電動車比例提高，服務區充電排隊時間延長與低溫續航下降，也成為返鄉車主面臨的挑戰。

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相

即／台中男騎電動車自撞重傷

即／台中男騎電動車自撞重傷

「台灣BMW多款休旅」售價將調整

「台灣BMW多款休旅」售價將調整

關鍵字：

外送員電動車外送騎手山姆配送沃爾瑪

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

即／國道重大車禍！5車連環撞

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面