系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

▲外送員「60kg訂單」全扛上車。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞近日一張外送員以電動車配送近120斤（60公斤）年貨的照片在網路上引發熱議。顧客表示，自己原本刻意分4次下單，希望減輕外送員負擔，卻仍被系統合併配送，畫面中電動車被貨物層層掛滿、車身傾斜，行車安全引發外界關注。

據《逐浪新聞》報導，該名顧客在沃爾瑪購買米、麵、食用油等年貨，總重量接近120斤。雖然分批下單，平台仍將訂單派給同一名外送員，導致後照鏡幾乎被遮擋。沃爾瑪回應，這起情況屬第三方物流平台的「錯誤調度」，為偶發事件，已要求檢討並承諾整改。

▲陸外送員超載狀況屢見不鮮。（圖／翻攝自微博）

報導指出，類似配送安全爭議並非首次出現。2025年10月，山姆會員店就曾因配送員以兩輪電動車運送大量、大件商品，多次出現行車險象而遭輿論批評。由於山姆商品主打「大包裝、囤貨型」，單筆訂單重量動輒超過50斤，騎士一車多掛、貨物堆疊過高、遮擋視線的情況並不少見。

在責任歸屬方面，山姆指出配送業務外包給第三方平台，消費者若有疑慮應向物流方反映；物流平台則稱車輛由外送員自備，僅能承諾優化限重機制，雙方說法也引發外界對責任切割的質疑。

▲多個外送平台均出現系統派單超載現象。（圖／翻攝自微博）

此外，外送員的工作處境同樣受到關注。報導指出，單筆配送費約5至11元（人民幣，下同），即便超過百斤的訂單也未必有重量補貼，若配送超時，罰款卻可能高達50至500元，迫使騎士在安全與時效之間承擔更大風險。

在輿論壓力下，山姆於2025年10月22日宣布啟動配送安全升級措施，包括在天津、武漢、長沙等地試點改用電動三輪車或四輪車配送大件商品，並規劃逐步推廣至全中國，同時導入貨物體積標示、智慧派單與超量訂單攔截等機制。

不過，截至2026年2月，東莞仍出現兩輪電動車超載配送的案例，顯示相關整改措施尚未全面落實。外界也指出，在配送計價仍以「拚單量」為主、重量補貼有限的情況下，平台的安全改革仍有待進一步檢驗。