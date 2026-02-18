出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

▲ 不少民眾趁過年連假出國，圖為日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

想一次玩遍多國又怕舟車勞頓？有旅遊專家找到解方，英國業者Titan Travel指出，只要巧妙安排跨國城市組合，最多可省下44小時飛行時間，相當於多賺2天假期。

雪梨配奧克蘭奪冠 省下44小時飛行

《每日郵報》報導，業者分析全球熱門旅遊城市後發現，雪梨搭配奧克蘭堪稱「最佳跨國組合」，兩地直飛航班密集且飛行時間僅3小時出頭，相較於分別往返2趟長程航班，總計可節省2685分鐘，相當於44小時45分鐘。

排名第2的東京與首爾組合同樣亮眼，每天有近50班直飛航班往返，比起從倫敦分別出發可省下1530分鐘，約25小時30分鐘。曼谷和河內雖然旅遊風格迥異，但搭配得宜也能省下逾26小時飛行時間。

航班頻率是關鍵 別只看地理距離

Titan Travel產品經理史蒂克蘭（Cassie Stickland）提醒，規劃跨國行程別只看地理距離，航班頻率才是關鍵，「密集的航班提供彈性，也能應對突發狀況。」

她也建議，行程規劃應該以「旅行日」為單位，而非只看飛行時間，因為機場接駁、候機的時間同樣耗費體力。

2國最理想 城市搭配講究對比元素

至於國家數量，史蒂克蘭建議以2國最理想，「能兼顧多樣性又不必頻繁打包行李」，且行程設計應納入對比元素，例如繁華城市搭配悠閒小鎮，或觀光景點與戶外活動交替，澳紐或泰越組合都是經典範例，至於東南亞、南美等交通較複雜地區則推薦跟團，交由專業人員處理航班銜接與邊境通關流程。