國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

躺著賺4千萬！　神秘YTR靠「壁爐燃燒影片」9年狂吸1.5億觀看

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 這段壁爐影片每年冬天都會被翻出 。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名神秘的YouTuber在2016年10月2日上傳了一支長達10小時的壁爐燃燒影片後，便再也沒有發布任何新內容，但這支簡單的「火焰療癒片」卻在9年間累積高達1億5000萬次觀看，估計為他帶來約125萬美元（約新台幣4千萬元）的驚人收益。

10小時壁爐影片成冬季療癒首選

這個名為「壁爐10小時」（Fireplace 10 hours）的頻道當時上傳的影片標題為「壁爐10小時全高畫質」（Fireplace 10 hours full HD），內容呈現木柴在壁爐中燃燒的畫面。這類「看著火發呆」的影片在冬季與聖誕節期間特別受歡迎，許多家庭、咖啡廳和餐廳都會播放來營造溫馨氛圍，也成為現代人紓壓放空的療癒系影片。

9年累積125萬美元廣告收益

根據加密貨幣平台營運商日前的收益分析，該名YouTuber透過廣告收入，9年來總共賺進約125萬美元，換算新台幣約3949萬元，平均每年進帳約439萬台幣。

分析指出，YouTube廣告收益會依頻道規模、訂閱者屬性而有所差異，但這支影片因具備長時間播放與季節性重複觀看的特性，持續帶來穩定流量，才能創造如此可觀的收入。

網友羨慕：上傳一部片就退休了

網友對此紛紛留言表示羨慕，「這就是傳說中價值上百萬的影片嗎」、「靠一支影片變百萬富翁」、「他的人生一定很輕鬆」、「才上傳一部片就退休了」、「讓他成為億萬富翁吧」、「真希望我的影片也有這麼多人看」。

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話
Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
大樂透1億元頭獎一注獨得！

YouTube 近日正式推出 Apple Vision Pro 的 visionOS 專屬 App，讓使用者可在頭戴裝置上以原生方式觀看 YouTube 內容。過去 Vision Pro 用戶多半只能透過 Safari 以網頁版使用，功能與互動體驗相對受限。

