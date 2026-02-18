　
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市單親媽腦死拔管　家屬痛批渣男師害她背400萬卡債

▲▼救護車,快訊,命案,死亡,消防局,送醫,命危,救援,示意,救護車示意圖,示意圖救護車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲圖為救護車示意圖，非本案送醫照片。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

2024年11月27日中午，北市永和區環河西路二段一處民宅發生一起單親媽媽昏迷送醫急救事件。47歲C姓女子被家屬發現吞服超過200顆藥物，喪失意識，經119送醫搶救雖一度恢復生命徵象，但因C女腦部缺氧形成腦死狀態，經醫師評估已成植物人，後經家屬開會商討後同意拔管，C女宣告死亡。

家屬表示，C女擔任某知名企業客服經理，收入頗高，失婚後獨力照顧小孩，近年認識一名在北市某公立國小任職的范姜姓主任，兩人交往期間，該名男老師先是侵吞C女身邊上百萬元積蓄，之後再以「缺生活費先借我信用卡為由」刷爆C女名下3張信用卡、並要C女幫辦信用貸款，導致C女因此背負上4百萬元債務，家屬懷疑該師以感情騙貸款行徑，是C女尋短喪命主因。

C女親妹向《ETtoday新聞雲》記者控訴，指控欺騙親姊感情大肆舉債賴帳、導致C女尋短身的男老師，迄今「連一毛錢都不願意償還！」，「他嘴巴相當甜，當初得知我姊離婚獨力照顧兩小孩，便以姊姊最愛的黃金獵犬話題攀談」，後來更因幫C女照顧豢養黃金獵犬，製造和女方相處交往機會。

之後該男就以照顧、餵養C女黃金獵犬為由，先侵吞C女交付給他的1百萬元現金，儘管C女反問「幫我養狗我有上百萬放在你那邊不是？」該男居然厚顏表示，「錢已經被我玩股票賠光。」

後來該男陸續以「投資失敗」、「自己也很窮」、「沒錢吃飯、租房」、「幫你養毛孩」各種理由向C女借貸，甚至借走C女的3張信用卡刷卡度日，經過C女家人計算，C女卡片遭該男刷了150萬元，另外透過C女辦理上百萬元信用貸款，衍生利息等費用，C女在生前因該男無恥寄生行徑，背負高達400餘萬元。

最扯的是，直到C女被醫院判定植物人，家屬隔年忍痛拔管前，這名在北市某小學任職體育老師的男子仍以沒錢為由，一毛錢都沒有償還，似乎抱著「人死債消」的賴帳心態，迄今家屬求助無門，只能惋惜女兒錯愛渣男被騙財欠債、賠上自己性命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡
選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地
日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看
NBA重罰「擺爛」2球隊
紅豆食府疑爆食物中毒！8人吃完腹瀉嘔吐　勒令停業
13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

離島男回台中傻眼！停車費一天130變300　市府：根本無照已開罰

跟騷法4／《跟騷法》上路後數據驚人　這張「紙」威懾力最強！

國道當田徑場！慢跑男草屯段路肩狂奔　國道警：可處3000元罰鍰

陳光復重摔送高雄開刀！澎湖縣府曝最新病況　懇請大家幫集氣祈福

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

