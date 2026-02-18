　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年節禮盒買什麼？蘇巧慧組「女力連線」開箱農特產　激推「這幾味」

（春節留稿使用）▲▼競標最強台味伴手禮！民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠、苗栗縣長參選人陳品安組「女力連線」推銷在地農產品。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

▲競標最強台味伴手禮！蘇巧慧（左2）、何欣純（右2）、王美惠（右1）、陳品安（左1）組「女力連線」推銷在地農產品。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

農曆春節到來，民眾紛紛出門走春拜年，為推廣台灣農特產品，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧特別邀請苗栗縣長參選人陳品安、台中市長參選人何欣純與嘉義市長參選人王美惠組成「女力行銷連線」，挑選全台各縣市農特產品，一同開箱「新春伴手禮」，更直接現場競標，看看誰能組成「最強伴手禮組合」。其中，陳品安展現財金背景專業，頻頻精準出手搶標，讓蘇巧慧直呼，「不愧是台大財金系畢業」，場面相當逗趣溫馨。

為了在春節期間推廣台灣農特產品，蘇巧慧邀集陳品安、何欣純、王美惠組成「女力行銷連線」，一同推薦來自全台各縣市的農特產品，四人也在現場玩起新春特別企劃，以3600元籌碼的有限預算，競標包括新北金山甘薯片、深坑豆腐麻糬、淡水魚酥、嘉義沙茶風味魚仔餅、傳統大餅、阿里山烏龍茶方塊酥、苗栗大湖草莓米乖乖、台中豐原椪柑汁、辣椒醬及麻薏口味爆米花等12組農特產品，看誰能組成三樣「最強伴手禮組合」。

蘇巧慧賽前信心滿滿，笑稱，「這是考驗我們執行預算的能力」，沒想到開局就踢到鐵板。首樣競標物為雲林烤玉米餅乾，蘇巧慧馬上出價，想不到陳品安屢次「加碼」，最終以800元籌碼標走；輪到苗栗大湖特產「草莓乖乖」時，蘇巧慧再次試圖下標，想不到尚未喊價，陳品安就直接砸下1000元重本，嚇得現場眾人瞠目結舌，何欣純更驚呼，「哪有人1包乖乖1000塊」。

（春節留稿使用）▲▼競標最強台味伴手禮！民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠、苗栗縣長參選人陳品安組「女力連線」推銷在地農產品。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

隨後新北農特產品陸續登場，蘇巧慧也忍不住當起「新北最強銷售員」，介紹起兼具豆腐清香及Q彈口感的新北深坑豆腐麻糬，讓現場成功掀起一波高潮，第一輪競標就攀上1000元大關，歷經多次喊價後，眼看蘇巧慧即將以1500元籌碼得標，陳品安竟無預警霸氣喊出「ALL IN」所有剩餘籌碼，以1800元籌碼再次「截胡」，率先組成3樣「台味伴手禮組合」，蘇巧慧雖痛失愛物，仍風度翩翩大讚陳品安，「不愧是台大財金系畢業，財務管理非常精準」。

壓軸的競標品為台中荔枝、水蜜桃氣泡飲，何欣純原想標下自家特產，卻遭蘇巧慧「梭哈」剩餘1300元籌碼，讓何欣純當場哀嚎籌碼不夠，最後兩人大展姊妹情，決定「一人一半」共同成交，場面歡樂。

競標環節順利結束後，4人也在現場開箱伴手禮，不但交換起彼此競標到的農產品，更化身「城市代言人」，頻頻推薦自己縣市的農產品。蘇巧慧迫不及待打開台中的「麻薏」爆米花，王美惠則是津津有味吃起新北金山薯片，蘇巧慧見狀馬上打趣表示「台灣人對甜點的最大稱讚就是『不會太甜』」，何欣純也不甘示弱，趁著眾人品嘗零食時，推薦起台中的荔枝水蜜桃氣泡飲，「最適合年節chill一下」。

（春節留稿使用）▲▼競標最強台味伴手禮！民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠、苗栗縣長參選人陳品安組「女力連線」推銷在地農產品。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧表示，過年期間大家出門走春，拜訪親戚朋友時不免俗都會帶上伴手禮，非常推薦大家年節期間可以選購台灣在地農特產品，不僅好吃、涮嘴、有創意，送禮也非常體面，尤其新北有山又有海，推出的農特產都非常受到歡迎，她作為新北市長參選人，未來也會和陳品安、何欣純、王美惠組成「女力行銷連線」，共同行銷城市，也讓新北的觀光景點、美食特產被更多人看見。

陳品安則說，大家都知道苗栗大湖產草莓，而春節期間正是大湖草莓盛產季，果實香甜多汁，非常適合趁年節到苗栗走春觀光，她也會繼續行銷城市，讓更多人認識苗栗。

何欣純指出，台中是全台僅次雲林縣第二大農業產出縣市，從全台知名的大甲芋頭、豐原椪柑、南屯麻薏，甚至是東泉辣椒醬，都非常受國人歡迎，她擔任立委十多年來，也努力推廣在地農特產品，呼籲國人一起選購「台味伴手禮」，滿足味蕾更支持在地農業。

王美惠表示，嘉義市擁有許多知名美食，近年在地業者也透過創意翻轉傳統伴手禮。像是她今天帶來的魚仔餅、傳統大餅和方塊酥，結合砂鍋魚頭風味，並融入嘉義在地地景特色，展現嶄新的創意滋味。活動最後，眾人齊聲高喊「新春台灣味，好運大富貴」，祝福國人新年快樂、好運連連。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

農特產品蘇巧慧陳品安何欣純王美惠在地美食伴手禮農曆春節

