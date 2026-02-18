　
政治

雲林女兒探班！劉建國展鐵漢柔情　親煮古坑咖啡話願景

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委范雲開箱民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的辦公室。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲開箱民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的辦公室。（圖／立委范雲國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

初二回娘家，母親為雲林縣四湖鄉萡子寮人的民進黨立委范雲特別來開箱民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的辦公室。兩人不談嚴肅的政治攻防，而是透過虹吸式咖啡的慢煮時光，暢談雲林的農產特色、從政心路歷程，以及對這片土地未來的願景。最後，兩人相約下次到雲林縣政府喝咖啡外，范雲舉起辦公室的整束帶梗雲林蒜頭，祝福雲林縣長一役「動蒜」！

滿室「雲林味」　宛如小型農產博覽會

一踏進劉建國的辦公室，映入眼簾的是一整面牆的「雲林特產」。范雲一進門便驚呼連連，直言這裡充滿了濃濃的「雲林味」。身為在地立委，劉建國如數家珍地向范雲介紹這些讓他引以為傲的家鄉寶藏。

「如果大家要選伴手禮，你會推薦哪些雲林特產？」面對范雲的提問，劉建國自信地說，「這邊全部都可以！」隨即化身最佳推銷員，從古坑桂林的黃金山魷魚、東勢鄉的胡蘿蔔素，到斗南與古坑在地的台灣仙草，一一細數架上的珍饈。

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委范雲開箱民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的辦公室。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

劉建國特別提到，雲林是全國養豬最大宗的縣市，因此架上少不了各式肉品相關製品；而提到雲林，自然不能錯過西螺的醬油。此外，還有近年備受歡迎的「阿甘薯叔」地瓜脆薯。范雲看到後興奮地表示自己也曾見過老闆，並大力推薦這款不輸給日本薯條三兄弟的在地零嘴。

在眾多特產中，最引人注目的莫過於這束放在一旁的帶梗蒜頭。劉建國透露，這束來自莿桐的蒜頭已經放了十多年。除了莿桐，四湖、水林等鄉鎮也都是優質蒜頭的產地。

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委范雲開箱民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的辦公室。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

「17年磨一劍」讓雲林告別家族政治

介紹完豐富的農特產，擁有煮咖啡好手藝的劉建國，在范雲的敲碗下，親自操作起虹吸式咖啡壺，準備煮上一杯道地的雲林古坑咖啡。范雲觀察到，平日看似嚴肅的劉建國，其實內心非常溫柔、照顧弱勢，而且很有幽默感。

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委范雲開箱民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的辦公室。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

在等待煮咖啡的過程，話鋒轉向劉建國的從政資歷，從2009年補選進入立法院至今，劉建國已當近4屆半立委。范雲形容，這是「17年磨一劍」，這次一定要將劉建國送進雲林縣府，讓雲林告別家族政治。

范雲回憶與劉建國共事的5年時光，特別是在社會福利及衛生環境委員會的互動。她觀察到，劉建國作為區域立委，卻願意花費大量時間在媒體鎂光燈較少關注的議題上，無論是中低收入戶、身心障礙者還是弱勢婦女等議題，劉建國總是親力而為，與行政部門反覆溝通，力求在法案與制度上做出實質改善。

劉建國指出，自己從市民代表、縣議員到國會議員，對雲林的「二級政府」（縣府）與「三級政府」（鄉鎮市）運作、需求都瞭若指掌。長年待在衛環委員會的他，用「V型勝利論」，詮釋多年在衛環委員會的心得。衛環委員會全名為「社會福利及衛生環境委員會」，名稱本身就隱含勝利的「V」字，「社會福利在V字的頂端，醫療是基石，另一端則是環境保護」。

劉建國認為，如果整體環境好，包含醫療環境好、衛生環境好、公共領域環境好，人們的身體健康就會有一定程度的支撐，相對醫療支出就會降低。如果醫療支出降低，政府就有更多的預算與資源投入社會福利。此外，劉建國也細數衛環委員會的管轄範圍，涵蓋了國家除了公保以外的所有保險，包括勞保、健保、國保（國民年金）以及對雲林最重要的農保等。

從「第一高票落選」到「第一高票當選」

在咖啡香氣繚繞中，劉建國也分享自身選舉挫折，勉勵年輕人要勇於挑戰、不怕失敗。劉建國回憶，自己從政過程都在「拚第一」，從第一次參選市民代表為「第一高票落選」，到第二次競選時變成「第一高票當選」；再後來轉戰縣議員，是從後面算起來「第一名」當選，但在連任議員時，卻在該區創下1萬3千多票的歷史最高票紀錄。

接著挑戰立委過程，適逢國會改制為單一選區兩票制，劉建國說，自己為了替雲林在國會爭取一席之地，毅然決然投入選戰。結果，他再次遭遇了「第一名」的宿命，成為「落選頭」。因為當時對手「花樣很多」，甚至涉及全國最大的賄選案，直到後來舉行補選，他才終於以「真正的第一名」當選，並一路連任至今。

最後，范雲高舉蒜頭祝福劉建國縣長「凍蒜」，並與劉建國相約下次喝咖啡的地點，就在雲林縣長的辦公室。

（過年留稿使用）▲▼民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國的「第一名」紀錄。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

為迎接新春佳節，東勢鄉公所推出「2026雲林東勢光藝節」，以「Light 東勢做馬吉-福 Light 東勢」為主題，並規劃「馬力全開!Light up 新東勢」建築光雕展演活動，起燈儀式邀請到縣長張麗善、鄉長張健福、立委張嘉郡、丁學忠、劉建國一同啟燈，點亮東勢夜間光影廊道及公所新地標，迎接春節。

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

草嶺石壁櫻花季今登場　交通接駁與管制同步啟動

草嶺石壁櫻花季今登場　交通接駁與管制同步啟動

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

雲林警募款20萬　捐年菜挺獨居長輩過好年

雲林警募款20萬　捐年菜挺獨居長輩過好年

范雲劉建國雲林咖啡伴手禮初二回娘家雲林縣長社福弱勢族群

