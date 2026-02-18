　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

▲▼ （過年留稿）侯友宜化身一日騎警 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜化身一日騎警 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

迎接丙午馬年到來，新北市長侯友宜特別前往淡水山海觀馬術俱樂部，關心新北市政府警察局騎警隊的訓練情形，同時體驗一日騎警隊馬術訓練過程。侯友宜指出，騎警隊不只是新北治安建構全方位防護網的一環，更是提升國際形象與促進警民關係的重要大使。侯友宜也應景向所有市民朋友獻上祝福，新的一年能幸福加「馬」、馬祥厚運。

侯友宜化身一日騎警隊員，親自為當日的警馬夥伴「卡通」進行出勤前整備工作。在騎警隊員示範下，侯友宜體驗為「卡通」刷毛、配戴鞍具，並餵食其最愛的胡蘿蔔，迅速建立互信關係。他笑稱，這是自己首次與「卡通」近距離互動，充分感受到騎警隊員與警馬日常互動、培養默契的重要性。

侯友宜也在馬術教練及騎警隊員的指導下，體驗上馬、步伐控制等基本馬術訓練。侯友宜說，騎馬的動作看似輕鬆優雅，實則難度高，不僅需要高度的專注力、平衡感及肌力，更要仰賴長時間的訓練才能與警馬培養出絕佳默契。他大讚隊員們無論天氣都堅持訓練，在各種環境下保持最佳狀態執勤，專業表現實屬不易。

侯友宜表示，騎警隊不僅是城市治安的守護者，也是北海岸觀光的一大亮點，假日時有機會在淡水漁人碼頭、八里左岸公園看見騎警隊帥氣的身影，並強調淡水擁有豐富的歷史文化、自然景觀及特色美食，且搭乘捷運、淡海輕軌等大眾運輸工具即可抵達，適合全家大小春節出遊。

▲▼ （過年留稿）侯友宜化身一日騎警 。（圖／新北市政府提供）

此外，侯友宜特別提到，連結淡水、八里的「淡江大橋」將於今年5月正式通車，這座世界最長的單塔不對稱斜張橋，不僅是國門新地標，更將徹底解決繞行關渡大橋的不便，縮短兩岸通勤時間，提升生活便利性，對地方觀光發展帶來極大助力。

新北市警察局說明，新北騎警隊成立於民國92年，是全國首支騎警隊伍，主要值勤項目包括守望、巡邏維安、犯罪預防宣導；在各項大型活動及節慶中也可見騎警隊投入執勤，包括新北歡樂耶誕城、新北市兒童藝術節等，去年更獲邀參加國慶遊行表演，來自荷蘭、個性穩定冷靜的「卡通」就擔任「英雄車隊」的前導任務，展現高度服從性與專業訓練成果。

新聞局補充，參考美國、加拿大、英國、澳洲、德國等國家經驗，騎警隊對於大型維安及社區巡邏具有顯著成效，新北騎警隊藉由高度辨識度與親和力，讓無數國內外朋友爭相合影，成功拉近警民距離，扮演著新北市在國際城市形象推廣的關鍵角色。

▲▼ （過年留稿）侯友宜化身一日騎警 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ （過年留稿）侯友宜化身一日騎警 。（圖／新北市政府提供）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動
除夕夜4歲女兒遭趕下車　丟包4線大馬路
湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店　死因曝光
快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者
專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士
37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

年節禮盒買什麼？蘇巧慧組「女力連線」開箱農特產　激推「這幾味」

鄭麗文除夕參拜突抖動稱「正能量感召」　蔣萬安深呼吸12字回應

陳光復昏迷未脫險境　蔣萬安盼大家集氣、提醒市民走春注意安全

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

年節禮盒買什麼？蘇巧慧組「女力連線」開箱農特產　激推「這幾味」

鄭麗文除夕參拜突抖動稱「正能量感召」　蔣萬安深呼吸12字回應

陳光復昏迷未脫險境　蔣萬安盼大家集氣、提醒市民走春注意安全

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

鄭麗文法鼓山祈福

政治熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

吐賴清德一身　主委曝染諾羅病毒：忍不住歹勢啦

黃國昌遭嗆　林子宇：精心鋪陳的惡意

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

國運下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

諷賴清德情人節PO狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

鄭麗文紅繩神秘抖動　政壇1大咖「斷繩3次」仍登上大位

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

更多熱門

相關新聞

國運下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

國運下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

新北市蘆洲湧蓮寺除夕國運籤抽中下下籤，市長侯友宜17日表示，國運籤提醒凡事要把人民擺在第一位，且應更團結合作面對國家挑戰，全力以赴改變國運。

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

春節連假首日視察路況　侯友宜責成交控中心全力備戰

春節連假首日視察路況　侯友宜責成交控中心全力備戰

春節連假前夕巡視板橋車站　侯友宜：運能提升確保返鄉順暢

春節連假前夕巡視板橋車站　侯友宜：運能提升確保返鄉順暢

新北行動治理座談　侯友宜：打造東北角宜居環境

新北行動治理座談　侯友宜：打造東北角宜居環境

關鍵字：

侯友宜騎警

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面