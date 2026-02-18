侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

▲侯友宜化身一日騎警 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

迎接丙午馬年到來，新北市長侯友宜特別前往淡水山海觀馬術俱樂部，關心新北市政府警察局騎警隊的訓練情形，同時體驗一日騎警隊馬術訓練過程。侯友宜指出，騎警隊不只是新北治安建構全方位防護網的一環，更是提升國際形象與促進警民關係的重要大使。侯友宜也應景向所有市民朋友獻上祝福，新的一年能幸福加「馬」、馬祥厚運。

侯友宜化身一日騎警隊員，親自為當日的警馬夥伴「卡通」進行出勤前整備工作。在騎警隊員示範下，侯友宜體驗為「卡通」刷毛、配戴鞍具，並餵食其最愛的胡蘿蔔，迅速建立互信關係。他笑稱，這是自己首次與「卡通」近距離互動，充分感受到騎警隊員與警馬日常互動、培養默契的重要性。

侯友宜也在馬術教練及騎警隊員的指導下，體驗上馬、步伐控制等基本馬術訓練。侯友宜說，騎馬的動作看似輕鬆優雅，實則難度高，不僅需要高度的專注力、平衡感及肌力，更要仰賴長時間的訓練才能與警馬培養出絕佳默契。他大讚隊員們無論天氣都堅持訓練，在各種環境下保持最佳狀態執勤，專業表現實屬不易。

侯友宜表示，騎警隊不僅是城市治安的守護者，也是北海岸觀光的一大亮點，假日時有機會在淡水漁人碼頭、八里左岸公園看見騎警隊帥氣的身影，並強調淡水擁有豐富的歷史文化、自然景觀及特色美食，且搭乘捷運、淡海輕軌等大眾運輸工具即可抵達，適合全家大小春節出遊。

此外，侯友宜特別提到，連結淡水、八里的「淡江大橋」將於今年5月正式通車，這座世界最長的單塔不對稱斜張橋，不僅是國門新地標，更將徹底解決繞行關渡大橋的不便，縮短兩岸通勤時間，提升生活便利性，對地方觀光發展帶來極大助力。

新北市警察局說明，新北騎警隊成立於民國92年，是全國首支騎警隊伍，主要值勤項目包括守望、巡邏維安、犯罪預防宣導；在各項大型活動及節慶中也可見騎警隊投入執勤，包括新北歡樂耶誕城、新北市兒童藝術節等，去年更獲邀參加國慶遊行表演，來自荷蘭、個性穩定冷靜的「卡通」就擔任「英雄車隊」的前導任務，展現高度服從性與專業訓練成果。

新聞局補充，參考美國、加拿大、英國、澳洲、德國等國家經驗，騎警隊對於大型維安及社區巡邏具有顯著成效，新北騎警隊藉由高度辨識度與親和力，讓無數國內外朋友爭相合影，成功拉近警民距離，扮演著新北市在國際城市形象推廣的關鍵角色。



