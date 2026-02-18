發文痛批吸金盤業務　刑事局大隊長李泱輯：不是蠢就是壞

▲刑事局偵二大隊長李泱輯（左三）日前發文點出詐騙吸金盤涉案業務的心態問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊2025年偵辦包含偵辦多起吸金詐騙案件之際，大隊長李泱輯日前於個人社群平台發文，針對眾多社會矚目的吸金案件，涉案銷售業務在詐騙案件中的關鍵角色提出看法，李泱輯指出，這些販售吸金產品的銷售人員「不是蠢、就是壞」，點出吸金盤業務在公司獲利模式都不清楚情況下以「大家都在賣」、「佣金很高」等盲從理由銷售，「那不叫單純無知，而是放棄判斷，把風險丟給他人承擔。」



李泱輯點出這類吸金盤關鍵問題，部分銷售業務可能未深入了解產品實際獲利模式，卻動輒喊出年化報酬達2-3成甚至保本保息等話術，甚至據此向親友推銷。李貼文指出，若明知產品營運模式難以長期維持，仍為佣金推廣產品，業務不實的銷售行為可能成為吸金結構的一環。



而且往往這類新金案件爆發後，銷售人員常以「僅負責銷售」、「投資本有風險」等說法切割責任，但受害者難以追回損失，影響層面遠超個人財務問題。李泱輯質疑，「當你對產品獲利說不清楚，卻還推給親友、長輩、客戶，你還敢說自己是在做正當工作嗎？」

李泱輯提醒參與吸金盤投資民眾及相關業務：「完全不懂商業獲利就追捧投資、這是蠢」、「知曉這是業者話術、但為了賺取巨額佣金去承銷、這是壞」，加上年節將近，警方發現有眾多被害人是透過親友集資、辦理信貸、甚至拿房子貸二胎加碼投資「一旦爆掉、有很多人一輩子翻不了身」。



刑事局提醒，民眾面對標榜高獲利、低風險或保證獲利的投資產品時，應提高警覺，並透過金管會、警政署165反詐騙專線查詢合法性，避免落入吸金陷阱。

