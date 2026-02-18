太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

▲太平山遊樂區站團隊僅有15人，每個人至少肩負3項工作，駕駛也一樣。（圖／太平山遊樂區提供）

記者許敏溶／台北報導

深受民眾喜愛的太平山遊樂區，其實團隊僅有15人，其中11名為蹦蹦車駕駛員，採取5天上班、2天休假。遊樂區站長林耀堂表示，幾乎每人都有3項主要工作相互支援，連駕駛員也不例外，除了要開車，還要負責銷售服務及設施維護，也因為輪休關係，所以無法固定周末休假，但仍維持周休二日。

太平山遊樂區站長林耀堂指出，整個團隊共有15人，其中11名為蹦蹦車駕駛員，正式駕駛員為7名，其餘為預備駕駛員。而預備駕駛平常都是擔任文創商品販售，或者是擔任櫃台組成員，幫忙售票工作。

「蹦蹦車駕駛不是每天都開車。」林耀堂表示，目前7名正式駕駛採取5天一輪方式，前兩天擔任駕駛員，第三天就擔任茂興車站月台站長，負責疏導旅客上下車。所以每名駕駛員都有3項主要工作並相互支援，除了駕駛，還有保養日車輛清潔及維護、配合軌道檢修維護，以及參加年度急救消防訓練等。

不過，林耀堂指出，因為排班休假關係，或者正式駕駛可能臨時有狀況，所以有4名預備駕駛員，會臨時支援駕駛蹦蹦車，這幾名臨時駕駛員，平常就擔任文創商品販售，或者在櫃台組擔任售票工作，當有狀況時則要臨時支援。

▲太平山遊樂區團隊因為人少，每個人都至少有肩負3項工作。圖為文創商品販售區。（圖／記者許敏溶攝）

蹦蹦車開放載客已經35年，林耀堂說，想擔任駕駛並沒有很困難，除了要有缺額外，重點是工作態度認真，以及可以忍受山上的工作環境。另目前雖是周休二日，但因為輪班關係，休假時間不一定是周末。

▲太平山遊樂區團隊僅15人，因為人少，每個人都至少肩負3項工作。（圖／太平山遊樂區提供）