台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

▲2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

2026台灣燈會將於3月3日於嘉義縣展開，小提燈「喔熊馬抵嘉」首次結合2種動物，燈會期間每日下午3時可於主燈區排隊領取，觀光署日前也釋出教學影片，領取後可自行DIY組裝。

今年台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」取自台語諧音「喔熊嘛底嘉」，意味著「喔熊也在這裡」，同時象徵「馬」與「嘉義」的連結，寓意著歡迎民眾來到嘉義遊玩。設計結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型，木馬底部則設計成收納空間，能將文具、糖果或小飾品放置其中。

觀光署日前也釋出小提燈組裝教學影片，首先將摺線充分壓折，並依號碼順序組裝底部的木馬，扣口要平整，號碼在內側，接著拔除LED燈上的絕緣片，扳開開關即可亮燈，並裝在馬腹上，接著裝上底座，再將尾巴扣住臀部。

木馬完成後，接著再組裝「喔熊」的身體，利用其臀部及雙腳上的紙扣固定於木馬上，並將頭部及雙手連接身體，再將提把扣入頭頂細孔，即可完成。

台灣燈會3月3日至3月15日展開，小提燈預計每日下午3時起於主展區（太子大道與信義二路交叉口，近永慶高中）發放，另在TECH WORLD館（太子大道與嘉朴東路一段交叉口，近中油加油站）每日上午10時起，全程參觀後也可領取，每人限領1盞。