生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節出遊想招財？愛車必備這5樣「行車開運好物」讓新的一年財路暢通

▲▼台彩,端午節,大樂透,威力彩,今彩539,彩券。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲春節連假開車出遊順便招財！這5樣「汽車風水好物」放車內，讓你新春行車平安財運旺旺來。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年佳節到來，不少民眾會趁著春假期間開車載著全家人出遊、拜年。但在忙著規劃行程之餘，別忘了車內環境的整潔與佈置，其實也與個人的財運息息相關。日本網站《Trill》分享，車輛是我們日常頻繁使用的空間，只要掌握幾個風水開運的小訣竅，就能在移動過程中同時為自己招財納福，讓新的一年財源滾滾來，以下是在汽車中能夠提升財運的五大風水好物。

1、護身符

護身符不僅能守護主人，還具有吸引好運的效果。市面上許多專門為行車安全設計的交通御守，也是提升財運的推薦單品之一。將護身符放在車內，除了保佑出入平安，更有助於穩定財氣。建議可以放置在儀表板或遮陽板等位置。

2、鈴鐺

在風水學中，鈴鐺的聲音具有驅邪、招引好運的力量。由於汽車會出入各種場所，且承載不同的人物與物品，空間內容易堆積負面能量，因此若想穩定財運，「淨化」是不可或缺的步驟。在車內懸掛或放置小鈴鐺，能讓停滯的氣流重新轉動，使財運流通更加順暢。

3、水晶原石

水晶具備調整能量的功能。在車內放置對財運有幫助的礦石，能幫助減少不必要的開支，平衡收支狀況。特別推薦黃水晶或虎眼石。不過要特別注意，水晶不宜直接曝曬於陽光下，建議放置在陰涼處，並且別忘了定期消磁淨化。

▲▼台彩,端午節,大樂透,威力彩,今彩539,彩券。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、白色靠墊

在風水定義中，「白色」代表淨化與重新開始，而「靠墊」則象徵和諧與融洽。因此，在車內擺放白色靠墊有助於提升財運與事業運。平時應定期清洗，保持靠墊乾淨如新，才能發揮最大的運勢效益。

5、除臭劑與芳香劑

異味會吸引負能量，是導致財運下滑的主因之一。利用除臭劑或芳香劑消除車內異味，能讓空間內的能量流動變好，進而吸引正能量進駐，這對於穩定財運非常有幫助。若對香味較為敏感的人，選擇竹炭或無香型的除臭產品也能達到同樣的效果。

02/16 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讀者迴響

更多
