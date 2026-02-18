初二國道18路段易塞　國5北上估堵14小時到深夜

▲大年初二國道預估有18處易塞路段。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)是大年初二，國道將出現大量車潮，交通量為平常1.5倍，國道將有18處地雷路段易塞，其中國5北上路段恐從白天塞到午夜，可能連續回堵14小時。

大年初二預估湧現大量回娘家車潮，高公局預估國道交通量上看134百萬延車公里，為平常的1.5倍，且南下車流集中上半天。

高公局預判，初二國道將有18處易塞重點路段，南下部分包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰，以及國5的南港系統-頭城。

北上部分，易塞路段則包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5的宜蘭-坪林。

橫向國道部分，易塞路段包括國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10東向鼎金系統-燕巢系統、國10西向仁武至左營。

根據高公局預估，初二清晨6時過後就會出現南下車潮，其中國5南下路段可能從上午6時塞到下午4時，壅塞10小時，國5北上車潮預計上午10時後就會出現，北上路段可能要回堵到午夜12時後才紓解，不排除連塞14小時。

高公局建議，西部國道部分，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，用路人可改早上6時前或中午12時後出發。另國5南下建議早上5時前或下午5時後出發，北上趁上午9時前出發。

▼初二國道疏運措施 。（圖／高公局提供）