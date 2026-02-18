教授與博士生遭「諧音爆料搞曖昧」　正宮辯促進公益仍判罰

▲教授正宮PO文影射女博士生介入婚姻「吃相難看」，辯稱沒指名道姓仍破功。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名大學教授的正宮懷疑丈夫和1名女博士生有曖昧，自認要求道歉卻被傲慢拒絕，憤而上網用諧音化名爆料，狠虧女方「空虛寂寞」、「飢餓太久、吃相難看」等語，女博士生怒告捍衛名譽，法官審理認為即使沒指名道姓，正宮PO文用語已讓丈夫與女博士生身分呼之欲出，依加重誹謗罪判正宮罰金8000元，可上訴。

本案正宮也有博士學位，她認為丈夫指導女博士生從事國科會委託的研究計畫，出現許多與工作業務無關的訊息往來，互動方式令她焦慮與困擾長達1年多，她要求女博士生道歉但協調失敗，自認人善被人欺，2023年10月間連續在丈夫任職的大學匿名網路社團PO文取暖。

正宮以丈夫和女博士生姓名的諧音化名，指稱2人曖昧訊息逾越普通朋友互動，女博士生明知教授的配偶尚未同意離婚，卻囂張跋扈、拒絕妥善道歉，「在此呼籲社會大眾若不幸需要跟此人有任何接觸，務必小心留意」、「念博士念到侵犯配偶權，搖頭。不過也表示人家空虛寂寞，歡迎大家踴躍追求」。

正宮狠虧女博士生「也可憐這人，應該是飢餓太久了所以吃相才這麼難看」、「要求他好好道歉也是一副随便的態度，既然自己覺得這麼站得住腳就幫你宣傳一下好了」等語。

原本匿名用第三人稱PO文的正宮，這時不自覺地出現第一人稱，更寫出丈夫與女博士的科系、常出沒在全球變遷研究部門等關鍵詞，被女博士生抓住語病，告正宮涉嫌加重誹謗。

正宮辯稱抒發情緒沒指名道姓，沒毀損名譽，丈夫和女博士生使用國科會計畫經費，卻上班搞曖昧，是浪費國家資源的行為，應該讓大家知道，具有公益性，精神出軌也重大影響婚姻關係，若精神出軌受名譽權保護，「我國婚姻關係就沒有什麼保障可言」。

法官審理指出，誹謗不以直接指名道姓為限，若言論的語境、旨趣與其他客觀情事綜合觀察，間接可得特定對象時，也構成誹謗，何況正宮已提到科系、常出現地點，加上諧音化名，查詢科系官網就能推認出本尊。

此外，正宮PO文隻字未提丈夫與女博士生有無不當使用國家資源，僅不斷影射女博士罔顧道德倫常、與已婚者發展不正常情誼，足以使外人對女博士生產生行止不端、不知反省的負面印象，將私德訴諸公審、毫無促進公益的功能，且始終不認罪也沒和解，判正宮罰金8000元，不給緩刑，可上訴。